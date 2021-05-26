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金山奧克蘭主教在家附近散步 遭歹徒持槍搶劫

編譯組／屋崙25日電
屋崙天主教會巴伯主教遭持槍搶劫，被迫交出錢包和戒指。(NBC電視新聞截圖)
屋崙天主教會巴伯主教遭持槍搶劫，被迫交出錢包和戒指。(NBC電視新聞截圖)

天主教屋崙（奧克蘭）教區主教周日在布道講壇上告訴他的屋崙教友，上周末他在槍口下被搶劫。

巴伯主教（Bishop Michael Barber）在對屋崙基督之光大教堂的會眾講話時，透露了這一經歷。他告訴會眾，上周六他在家附近散步，一邊還念著玫瑰經，這時，「一個男人拿槍指著我，說：『把你的錢包給我』，我嚇壞了」。他說，襲擊者還要他交出戒指，這是大主教為他祝聖時贈送給他的戒指。「他看到了我的戒指，說，『把那個戒指給我』。我很害怕」，巴伯說，「我寧願要保住我的命，所以我把戒指給了他」。

這位主教說，他感到有義務說出自己的故事。而認識他的人可能並不會對此感到驚訝。

「我覺得他總是戴著他的領圈，人們也因此很容易認出他是神職人員，這很可怕。」屋崙居民麥金納尼（Ronnie McInerney）說，「巴伯主教是一個了不起的社區名人」。

巴伯主教不僅是一個有信仰的人，而且在屋崙社區有很高的知名度。他進駐了受槍支暴力困擾的地段，組織了「停止暴力步行」活動和祈禱儀式。

本月早些時候，巴伯就屋崙的犯罪危機發表聲明。他說，他覺得暴力犯罪是由家庭中和街道上的槍支泛濫所助長的。

屋崙警方證實，主教向警方報告了這起持槍武裝搶劫案。搶劫發生在百老匯大街的派拉蒙劇院外，案件正在調查中。

屋崙的犯罪統計數據顯示，到上周日為止，今年大約有1100起搶劫案，比去年同一時期增加了10%。涉及槍支的搶劫案總數超過400起，比2020年同期增加了50%。

屋崙警方和防止犯罪團體提供了最高2500元的獎勵，希望民眾提供任何可能的線索，幫助逮捕搶劫主教的嫌犯並將其定罪。請撥打510-238-3326聯繫屋崙警方，或撥打犯罪製止者電話510-777-8572。

屋崙 槍支 暴力犯罪

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