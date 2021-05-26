金山奧克蘭亞裔老人被女掐頸咬傷 車拖行20呎 牙被打掉7顆

亞裔老人被襲擊後傷痕累累，牙齒掉了七顆。（取自Dion Lim推特）

根據abc 7電視台知名亞裔 記者Dion Lim的報導，5月19日，屋崙 （奧克蘭）一位71歲的亞裔老人要求一女性將車子從他家車道挪開。結果，女嫌犯開始襲擊並咬傷老人，一度試圖搶劫老人的錢包和手機，並掐住老人脖子，奪走項鏈。老人被車子勾住，在地上拖行近20呎。膝蓋手臂都受傷，牙齒還被打掉七顆，目前需要人工植牙。

根據報導，受害者住在Grand Lake社區，不願公開姓名，種族是華裔，但在文化上被認定為拉丁裔和亞裔。老人說，19日當天，他到路邊回收一個垃圾桶時，與一名婦女發生衝突。

他當時看到一輛汽車停在自家車道附近，所以要求女性車主移開車輛。女子從背後拉住老人，推向車子。女子還試圖偷老人的錢包和手機。未遂後，開始更加暴力。為了分散老人的注意力，女子咬了老人的手，還掐住他的脖子，搶走項鏈。老人最終倒在女子車上，車子逃跑過程中，被車子勾住拖行，臉部朝下拖行了10到20呎。

目擊者Linda說，老人當時躺在路上，很多車子繞行，沒人停車幫忙。她趕緊過來伸出援手。老人隨後報警。事發後，老人牙齒掉了七顆，需要人工植牙。手臂、膝蓋多處淤傷。因為腿部沒力氣，他還要使用拐杖。他感激Linda幫忙。同時表示，希望人們意識到這些正在發生的事情，實際上已存在多年。

屋崙華埠 商會主席陳錫澎此前也遭遇襲擊。他最近和老人交談，發現老人因為牙齒掉了，溝通有困難，不得不透過短信交流，狀況讓人擔心。商會也希望提供力所能及的幫助。「受害者很害怕，我們需要他們勇敢說出來，同心協力做出改變。」

老人擔心高昂的人工植牙和其他醫療費。陳錫澎表示，人工植牙的費用非常貴，約5000元一顆。正在和牙醫溝通，看能否免費提供人工植牙。屋崙華埠商會基金會目前接受捐款，幫助老人和其他受害者，捐款可以寄到388-9th Street #290, Oakland CA 94607，或通過他們的線上PayPal網站捐助，網址為：https://www.paypal.com/fundraiser/charity/1861236。