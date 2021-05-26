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振興舊金山市中心 布里德提950萬元方案

編譯組／舊金山25日電
舊金山受新冠疫情重創，城內有一段時間空蕩無人。（美聯社）
舊金山受新冠疫情重創，城內有一段時間空蕩無人。（美聯社）

為了重振舊金山市中心的商業，市長布里德（London Breed）25日提出一項950萬元的振興方案。

布里德提出的「市中心復甦計畫」（Downtown Recovery Plan），目的在讓舊金山市中心重新恢復人氣，這也是舊金山新預算案的一部分。布里德預定在6月1日公布新預算案的其他內容。

布里德25日在聯合廣場舉行的記者會上說：「市中心是舊金山的經濟引擎，在我們重新開放、重新想像市中心新樣貌之際，它顯得特別重要。我們必須讓它成為一個人們可以安心生活和工作的地方。」

布里德還提議，在聯合廣場、金融區、漁人碼頭和華埠等地區增加更多所謂的「社區大使」（community ambassador），提供民眾需要的協助，以及向當局報告危險或緊急事件，目的在為重返市中心的上班族、居民和遊客創造一種安全和熱情的氛圍，並支持商家重新營業。

布里德表示，這項計畫是對她最近提出的「中市場街區活力與安全計畫」（Mid-Market Vibrancy and Safety Plan）做出的補充。「中市場街區活力與安全計畫」將使用舊金山預算中撥出的500萬元，以及加大哈斯汀法學院（UC Hastings College of the Law）提供的300萬元，在長期有治安問題的地區部署步行、機車、單車巡警和騎警，並會在每個街區部署社區大使與公眾互動。

此外，布里德還提出花100萬元美化位於鮑爾街捷運站（Powell Street）的哈樂迪廣場（Hallidie Plaza），美化工作包括清潔、種植更多花草樹木、增加桌椅設施，以及提供遊客和通勤者更多飲食選擇。

這項計畫另外包括100萬元用來推出「舊金山周三日」（SFWednesdays），從7月起，每周三在舊金山市中心如哈樂迪廣場和芳草地公園（Yerba Buena Park）這類場所舉辦一系列活動，範圍從小型的午餐聚會到大型的本地藝術家表演都有。

聯合廣場商業促進區（Union Square Business Improvement District）執行總監佛勒德（Karin Flood）認為，布里德提出的計畫有助舊金山復甦和產生新氣象。她說：「我們想念所有人，想念居民、想念遊客、想念在聯合廣場上班的民眾，但我們知道，他們一定會回來的。」

布里德6月1日將在市議會提出完整的預算案，市議會必須在布里德8月簽署通過預算案之前，完成各項審查工作。

舊金山市長布里德提出950萬元振興市中心方案。（電視新聞截圖）
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舊金山 預算 華埠

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