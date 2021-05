振興舊金山市中心 布里德提950萬元方案

舊金山受新冠疫情重創,城內有一段時間空蕩無人。(美聯社)

為了重振舊金山 市中心的商業,市長布里德(London Breed)25日提出一項950萬元的振興方案。

布里德提出的「市中心復甦計畫」(Downtown Recovery Plan),目的在讓舊金山市中心重新恢復人氣,這也是舊金山新預算 案的一部分。布里德預定在6月1日公布新預算案的其他內容。

布里德25日在聯合廣場舉行的記者會上說:「市中心是舊金山的經濟引擎,在我們重新開放、重新想像市中心新樣貌之際,它顯得特別重要。我們必須讓它成為一個人們可以安心生活和工作的地方。」

布里德還提議,在聯合廣場、金融區、漁人碼頭和華埠 等地區增加更多所謂的「社區大使」(community ambassador),提供民眾需要的協助,以及向當局報告危險或緊急事件,目的在為重返市中心的上班族、居民和遊客創造一種安全和熱情的氛圍,並支持商家重新營業。

布里德表示,這項計畫是對她最近提出的「中市場街區活力與安全計畫」(Mid-Market Vibrancy and Safety Plan)做出的補充。「中市場街區活力與安全計畫」將使用舊金山預算中撥出的500萬元,以及加大哈斯汀法學院(UC Hastings College of the Law)提供的300萬元,在長期有治安問題的地區部署步行、機車、單車巡警和騎警,並會在每個街區部署社區大使與公眾互動。

此外,布里德還提出花100萬元美化位於鮑爾街捷運站(Powell Street)的哈樂迪廣場(Hallidie Plaza),美化工作包括清潔、種植更多花草樹木、增加桌椅設施,以及提供遊客和通勤者更多飲食選擇。

這項計畫另外包括100萬元用來推出「舊金山周三日」(SFWednesdays),從7月起,每周三在舊金山市中心如哈樂迪廣場和芳草地公園(Yerba Buena Park)這類場所舉辦一系列活動,範圍從小型的午餐聚會到大型的本地藝術家表演都有。

聯合廣場商業促進區(Union Square Business Improvement District)執行總監佛勒德(Karin Flood)認為,布里德提出的計畫有助舊金山復甦和產生新氣象。她說:「我們想念所有人,想念居民、想念遊客、想念在聯合廣場上班的民眾,但我們知道,他們一定會回來的。」

布里德6月1日將在市議會提出完整的預算案,市議會必須在布里德8月簽署通過預算案之前,完成各項審查工作。