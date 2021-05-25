金山聯合學區求千萬撥款 為何當地議員呼籲否決？

校園重啟成為疫情中的爭議焦點。（美聯社）

深陷爭議的舊金山 聯合學區 ，向州政府要求高達1200萬的撥款，用作重啟學區的各項費用。但是舊金山的多位加州 議員已經明確表態，呼籲州府否決。

這也是舊金山聯合學期近期連環爭議的最新發展，因為本地選區的州議員竟然要求加州州府否決給本地聯合學區的撥款，實屬罕見。

加州今年春季撥出20億元，作為預備款項來幫助各地的學區在疫情期間恢復校園實體上課。若想符合資格申請這筆撥款，學區需要在5月15日之前重新開放所有小學年級，以及至少一個初中或高中的年級的返校上課。

舊金山聯合學區的確是開放了高中生返校上課，但並沒有為整個年級提供實體課程的安排，只是允許了部分高中生在5月15日之前返回。學區的官員表示，他們在5月15日截止日期之前為高年級的學生推出了一個「混合」式的返校計畫，但是這可能不符合州府的資格定義。

舊金山的三位州議員，包括華裔的州眾議員丁右立、邱信福，以及參議員威善高（Scott Wiener），向州主計長辦公室以及加州教育廳廳長辦公室發信，直指學區僅僅允許少數的高中生在5月15日截止日期前返回學校，因此是嘗試利用「法律漏洞」來申請這筆撥款。

聯合學區以及其管理層——教育委員會，近期爭議不斷。除了校園重啟緩慢之外，還包括學校改名、名校洛威爾高中（Lowell High）的招生改革，以及教委高勵思（Alison Collins）的涉歧視亞裔的推文。這些事情激怒了不少學區的家長，以及城中政界的眾多官員。

丁右立批評舊金山聯合學區的重啟速度緩慢。他向傳媒表示，州府的這筆錢被用來激勵學區重新開放，但是很明顯舊金山「更關心如何獲得這筆錢，而不是真正將孩子帶回教室。」他強調必須傳達一個強烈的信息，希望學區能夠在秋季學區時全面開放。

加州的審計師（auditors）將在接下來的幾周內，決定舊金山聯合學區的操作是否符合規定並獲得撥款。

學區總監馬菲斯（Vincent Matthews）並未直接回應爭議。他說，學區此前延遲了校園重啟，就是為了能夠在重新開放學校時可以擁有資源支持。他說，尚不清楚學區是否有足夠的教師和工作人員繼續推進重啟。他也說，期待下周高中畢業生的實體畢業禮，以及所有的學生可以在秋季返校。