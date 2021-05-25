Theranos創辦人生活奢華 法官：可作詐騙證據

法官裁定Theranos荷姆斯奢華生活可作為詐騙動機證據。(Getty Images)

聯邦法院法官裁定，Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)刑事詐欺 案的審判陪審團，將可聆聽她任執行長時的奢華生 活內容，其可作為詐騙動機證據。聖荷西地區法院法官達維拉(Edward Davila)裁定，財富或奢華生活方式本身無法成為裁決條件，但可被檢察官 用來「證明其動機、認知或意圖」(to prove motive, knowledge, or intent)。

法庭起訴內容指出，荷姆斯獲得豐厚薪資，允許她過著奢華生活，包括昂貴租屋、豪華休旅車、高檔商品，濫用公司資金作為奢侈旅行與住宿，並定期分配無關公務的私人工作給助理，例如購物或退貨。

史丹福大學輟學生荷姆斯於2003年創辦現已不復存在的巴洛阿圖血液測試初創公司Theranos，被指控十多項重罪。檢察官波斯提克(John Bostic)本月稍早在聽證會上告訴法官達維拉，她乘坐私人飛機並住宿豪華旅館，凸顯了意圖詐欺動機，若沒有這些證據，陪審團可能會對被告為何從事詐欺行為感到疑惑。

荷姆斯的律師唐尼(Kevin Downey)則在聽證會上辯稱，她的住處、衣物、旅行與用餐習慣與此案並不相關。這是一種煽動的論述，可能會對審判造成重大損害。唐尼補充說，荷姆斯旅行幾乎都是與公司業務有關。

達維拉指出，檢方起訴稱荷姆斯富有並期望變得更有錢的表現，接近不允許採用證據範圍，但是，她的這些行為可供陪審團參考證據。荷姆斯每次購買奢侈品，都有理由推斷她的詐欺行為，可能讓她付得起這些揮霍，與詐欺意圖及不法行為有關聯。

現已懷孕預計於今年7月生產的荷姆斯，創辦並吹捧Theranos公司將開發出只要幾滴血，就能完成血液全面檢驗項目的最新高端技術，謊稱公司技術準確與可靠性，成功吸引到多位名人支持和投資。公司最後只做出一台僅能檢測幾項血液指標的儀器，而且錯誤率極高。她與公司總裁、也是共同被告巴爾瓦尼(Sunny )，皆否認指控。