金山奧克蘭華埠傳槍響1死 疑黑幫火併 警：非針對亞裔

屋崙華埠24日發生槍擊，一人致死。（記者劉先進／攝影）

24日下午2時12分，屋崙 （奧克蘭）華埠 8街400號街區、距離警局只有一個街區的地點，發生一起致命槍擊 案。警方表示，數名嫌犯駕駛一輛車，跑到受害者車輛面前，懷疑用高容量、大彈匣的來福槍（rifle）連續開了22發，將車上一名男子打死，暫時無其他人傷亡。子彈幾乎全部擊中受害者車輛，少量打在一旁車子上。

嫌犯事後開車逃走，警方一度出動直升機四處搜尋。截至本報發稿前，還未有嫌犯被逮捕的消息。

至24日，屋崙今年兇殺案死者上升到52人，遠超去年同期的23人。

屋崙警局隊長胡柯芬表示，現場子彈殼就有22個。懷疑嫌犯使用的是高容量、大彈匣的來復槍。（記者劉先進／攝影）

事發後，屋崙華埠數家商店和銀行提前關門，有商戶擔心影響華埠後續生意。屋崙華埠商會主席陳錫澎推測，事件可能是黑幫火併糾紛。槍擊剛好發生在華埠範圍，但其實和華埠關係不大，希望消費者不用太擔心。他正在和警局商討增派更多警力巡邏華埠，保護社區安全。

屋崙警局表示，受害者並非為亞裔，不是針對亞裔的暴力犯罪。現場也不是隨機殺人，而是有意槍殺。至於是否為黑幫暴力糾紛，現在還不清楚，有待調查。

華人目擊者：連續槍擊 血跡遍地

下午2時多，警方將8街和Broadway的現場所有路段全部封鎖。被槍擊的受害者車輛被拖走。地上有警方挪走屍體後留下的痕跡，警方用標記牌標記。疑似受害者親友坐在地上，情緒激動。警員和朋友一旁耐心勸說。

受害者身中多槍，警方正在處理。（市民梁女士供圖）

華人目擊者Helen住在事發地點對面的中山大廈樓上。她表示，聽到砰砰巨響後，第一時間就感覺是槍擊。所以趕緊打開窗戶，用手機拍了幾張照片。照片顯示，黑白相間的車輛停放在路上，右側車窗被打碎，車門打開，還能看到車門地上的猩紅血跡，很是嚇人。她懷疑是黑幫為了爭奪地盤產生糾紛，因為附近就有大麻銷售黑點。

有華埠商戶提前關門。（記者劉先進／攝影）

9街一家雜貨店東主Wayne表示，槍擊發生時，他正在商店內做事，聽到砰砰的聲音，一開始以為有人放煙花，但仔細想想又感覺不對頭，覺得是槍聲。砰砰的聲音非常連續嚴密，不像一般手槍擊發子彈的聲音。大概一兩分鐘後，他看見一隊警員飛速從路口往Broadway方向奔跑，路上行人四散跑開。Wayne趕緊上前去，來到事發的8街400街區，只見醫療救護人員趕到，正在對一名躺在地上的受害者進行緊急搶救。他還用手機拍攝了一段搶救視頻。他推測，受害者車輛上應該至少有兩人，因為槍擊發生在副駕駛位置，疑似一名司機後來出現在現場。

警方正在現場處理。（記者劉先進／攝影）

Wayne說，華埠從今年2月份起就不太平。疫情之後，本來華埠生意慢慢變好。但5月初舊金山華埠有婆婆被人莫名用匕首刺中，華埠周末生意又差了不少。記得母親節的那個周末，街道上人流稀少。「因為到華埠購物的不少是老年人。出了這麼多攻擊亞裔的事情，尤其是刺傷老人，顧客不敢來買菜了。」

因為擔心治安狀況，Wayne24日提早了十幾分鐘關門。

警方：受害者非亞裔 非隨機行為

受害者坐在車上身中多槍。車子窗戶被打破，血跡到處都是。（市民Helen供圖）

屋崙警局隊長胡柯芬（Bobby Hookfin）表示，槍擊案發生在下午2時12分。從7街的警局都能聽到巨大的槍擊聲。警員馬上趕到事發現場，嫌犯駕車逃之夭夭，目前還在追捕中。警員看到男性成年受害者身上中了多槍。現場子彈殼就有22個。懷疑嫌犯使用的是高容量、大彈匣的來福槍。醫療團隊馬上開始搶救，但很不幸，受害者不治身亡。目前還在確認受害者身分。

胡柯芬說，光天化日之下，在市中心繁華街區槍擊，是令人髮指的罪行，這樣的犯罪必須馬上停止。

屋崙華埠24日發生槍擊，一人致死。（記者劉先進／攝影）

屋崙警局發言人沃特森（Johnna Watson）告訴本報，根據現場看，應該只有一名受害者在車上。事發時，嫌犯射擊了20多發子彈，多數打在受害者車上，少數射在停靠在附近的一輛銀色車上。警方希望目擊者致電510-238-3821提供線索，幫助抓捕嫌犯。警方也提供1萬元獎勵。

受害者親友坐在地上，情緒激動。（記者劉先進／攝影）

目前，屋崙和舊金山多有多起針對亞裔的攻擊事件。沃特森表示，受害者並非亞裔。這並非一起隨機攻擊事件，而是有意槍擊。至於是否為幫派暴力或仇殺，還有待進一步調查。