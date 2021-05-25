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Netflix執行長哈思廷斯捐款300萬元 挺紐森對抗罷免

編譯組／灣區電
Netflix創辦人哈思廷斯捐款300萬給紐森對抗罷免。(美聯社)
Netflix創辦人哈思廷斯捐款300萬給紐森對抗罷免。(美聯社)

大批經費自矽谷流向紐森，以協助他對抗罷免行動。根據20日接獲的選舉捐款報告，Netflix執行長哈思廷斯（Reed Hastings）捐款300萬元給紐森反罷免行動。這筆捐款是反罷免行動發起以來最大筆捐款，可能代表著富裕科技產業願意捐款，協助前舊金山市長紐森留在州府沙加緬度。

這次罷免行動大部分由共和黨人支持，但也有部分加州商業主及對紐森在疫情期間關閉學校不滿的家長，他們已收集到足夠的符合資格的簽名，可最早於10月或11月將罷免提案送交選民。

與一般競選不同，紐森委員會不受任何捐款限制，代表著可籌集無限金額經費應對罷免行動。但有意取代紐森的個別競選人，例如聖地牙哥前市長福爾柯納(Kevin Faulconer)、真人秀明星詹納(Caitlyn Jenner)，都僅能自個人、企業或委員會獲得最高3萬2400元捐款。換句話說，紐森在籌款方面取得決定性優勢，柏克萊加大政府研究機構最近民調顯示，紐森處於領先地位，36%選民支持罷免、49%反對。

主要領導罷免行動之一組織「救援加州」(Rescue California)活動經理登斯摩爾(Anne Dunsmore)表示，捐款金額可以如此龐大，反而顯現選民對紐森作為感到挫折，因為沒有足夠經費，就無法贏得行動勝利，但不代表贏得全世界所有的錢，就能勝出。她認為，龐大捐款可顯示，紐森將罷免視為真正威脅。

但是，長期擔任政治分析家的柏克萊加大政治學教授舒紐爾(Dan Schnur)認為，捐款是保險策略。結識哈思廷斯多年，他認為，即使罷免選舉在明天舉行，也很難看到罷免成功，但接下來幾個月，若有其他突發事件爆發，例如發生情況糟糕的野火季節，或其另外一個納帕法國餐廳「French Laundry」事件，都可能讓情勢發生變化。若有任何事件發生、影響罷免成功與否，這筆捐款就相當有幫助。

哈思廷斯是特許學校主要推動者，紐森則將加州教師工會視為盟友，儘管這一年和教師們之間關係並不穩定，教育界人士抗拒他呼籲重返校園。哈思廷斯曾於2018年捐款700萬元給洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）競選州長委員會，但了解到可能無法成功時，轉向支持紐森。

舒紐爾認為，當哈思廷斯加入政壇活動，其他科技界人士也可能緊跟其後，他在科技界受到高度重視，其他潛在捐款人原在觀望，現在可能也將投身其中。

紐森 柏克萊加大 加州

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