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挽回流失乘客 舊金山免費公交試行三個月 本周表決

記者李晗 / 舊金山報導
金山公交免費三個月的試點項目，將於本周在市議會內表決。（本報檔案照片）
金山公交免費三個月的試點項目，將於本周在市議會內表決。（本報檔案照片）

舊金山公共交通（MUNI）免費三個月的試點項目，將會在本周的議會全體會議上表決。該試點提案將在今年夏天的7月、8月、9月三個月內，在舊金山全市試行公交免費運營，也就是民眾無需買票花錢就能搭乘公交。

試點的法案由市議員潘正義（Dean Preston）提出，其餘四位議員，包括楊馳馬（Matt Haney）、華頌善（Shamann Walton）、盧凱莉（Hillary Ronen）和陳詩敏（Connie Chan）則聯署支持。

潘正義表示，現在是一個絕佳的時機來試點免費公交項目，讓乘客們可以省錢，讓民眾可以回歸公交。

舊金山的市府公交體系中包含公交車（bus）還是列車（train），以及碼頭一帶的線路和遊客鐘愛的叮叮車（Cable Car）等。在疫情之後，因為市民搭乘減少，也直接讓交通局陷入財務危機，眾多線路都已經停駛，只留下部分的線路。如今疫情好轉，但是交通局在財政問題依然未有解決，部分的線路也在逐步的恢復當中。

一般而言，現在搭乘一次舊金山公交大約花費是3元。如果免費的項目通過，三個月內搭乘這些線路都將會是不需要花錢。灣區捷運（Bart）則不包含在內。

上周舊金山議會下屬的財政預算委員會，已經初步通過了從疫情的儲備金中，撥出1250萬用作免費公交的基金。當時市議員安世輝（Ahsha Safai）投下反對票，另外的委員則投下贊成票。

本周議會中，11位議員將會就此案展開表決。除了安世輝之外，也已經有議員公開表態反對此案。市議員孟達文（Rafael Mandelman）就在社交媒體上表態，稱免費公交只是一個好的「口號」，卻是一個壞的政策。交通局長譚姆林（Jeffery Tumlin）也擔心陡增的乘客人數會導致服務質量下降。

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