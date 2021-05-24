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金山日落區公屋爭議持續 兩派人馬交鋒

記者李晗 / 舊金山報導
正反雙方聚集在建案選址地點。
正反雙方聚集在建案選址地點。

舊金山日落區籌建一個大型可負擔住房（公屋）的事件，持續引發爭議。建案仍然還在初步設計的階段，尚未正式提交申請。

周末期間，支持和反對建案的兩方人防集結在日落區的建案選址地點，正面對峙交鋒。項目地址位於2550 Irving，是日落區的商業區Irving街與26街一帶。計畫建設一個七層樓高，有100個住房單位的大樓，全部是低於市場價的可負擔單位。

支持建案的團體在年初成立了一個「西區社區聯盟」（WCC），目的就是為了要支持這個Irving街的項目。組織者之一劉雨晴表示，聯盟要求市議員馬兆明真正落實這個可負擔住房的項目，同時也對於這個項目的具體設計提出了建議。建議包括建設盡可能多的住房單位，增加N線列車的服務以應對增加的居民人口。

當天的集會中，住房權益會員會（HRC）等團體代表也在場。也有住在項目旁邊的民眾出席表達支持。

然而，反對項目的眾多華裔代表也在現場喊口號。組織者之一的譚啟欣表示，現在街坊的訴求已經不再奢望於項目會取消，而是希望能將這個大型建案的規模縮小一點，比如七層樓的建案改為四層樓。她也提到各種治安、交通、停車相關的擔憂。

據悉，項目預計會在6月時公佈初步設計方案以及提交申請。屆時樓層高度、住房單位數量和密度、停車位等都會浮出水面。該項目目前是有非盈利的開發商「田德隆社區發展公司」（TNDC）負責。如果有疑問，可上網站：www.2550Irving.com，或發送電子郵件至 [email protected]，或致電 (415) 735-5514。

居民舉著標語參與示威活動。（受訪者提供）
居民舉著標語參與示威活動。（受訪者提供）

舊金山 華裔

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