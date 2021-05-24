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反歧視、反仇恨 金山華埠峰會 團結亞裔社區

記者李晗 / 舊金山報導
市長布里德與加州總檢察長邦塔。（市長辦提供）
市長布里德與加州總檢察長邦塔。（市長辦提供）

亞裔相關的仇視、暴力事情持續發生。舊金山華埠舉行峰會，呼籲構建一個團結的亞裔社區，共同抵抗歧視和不公。

5月23日，亞太公共事務聯盟（APAPA）在舊金山華埠的康年酒家舉行午餐宴會。這也是疫情漸漸好轉之後，華埠陸續恢復的大型活動之一。該論壇名為「團結反病毒」（Unity Against Viruses），指出要反對的病毒除了有新冠病毒之外，還有不公、仇恨和種族歧視

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、舊金山市長布里德（London Breed）、APAPA舊金山分會的主席伍宗德，以及多位市議員、市府官員等人士出席活動。

市長布里德致辭時首先用粵語祝福大家身體健康，並且讚賞華裔社區在防疫上的貢獻。她強調，自己有信心舊金山能夠從挑戰中復甦。

疫情開始至今，亞裔社區頻頻遭遇暴力事件，布里德也舉例像是在公交、學校裡面亞太裔面臨的威脅，讓她感到痛心。她指出，非裔社區和亞裔社區站在一起，並且會積極在預算案中尋求社區投入來解決問題。

新上任的總檢察長邦塔是菲律賓裔，在菲律賓出生。他在針對亞裔仇視犯罪事件中的行動備受關注。邦塔說，現在是亞太裔傳統文化月，因此這個時間點非常特別。他指出，根據自主報案平台Stop AAPI Hate的數字，全國有超過6000多宗的反亞裔仇恨歧視事件。他相信有更多的事件根本沒有被報告出來。

他援引自身經歷，說他的母親近期說要去舊金山開會。他和母親說應該要找人陪伴一去，因為不夠安全。邦塔強調，社區團結一致非常重要。

總檢察長的任命曾是政壇熱議話題。當時州長紐森（Gavin Newsom）在考慮任命總檢察長時，也面臨來自亞太裔社區的巨大壓力，因為亞裔社區頻頻受害，不少呼聲都讓他任命亞太裔的人選。

當天的論壇還有舉行醫療、治安、教育、抗擊刻板印象和團結社區的討論。東華醫院行政總裁張建清、安老自助處行政主任鍾月娟等出席。

亞裔 舊金山 種族歧視

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