北加州醫護團體 籲讓台灣加入WHO

北加州醫護團體呼籲應讓台灣加入世界衛生組織。（記者李榮／攝影）

世界衛生大會（WHA）即將召開，然而中華民國台灣 一直被拒於世界衛生組織（WHO）的門外。多位來自台灣的醫師、護士、藥劑師等醫療專業人員，23日在僑教中心舉行記者會，籲請讓台灣加入世界衛生組織。北美洲台灣人醫師協會北加州分會長、僑務顧問林錦堂醫師指出，從新冠肺炎 的疫情控管可以看出，台灣有卓越的抗疫成績，台灣模式值得各國借鏡。世界衛生組織更應該照顧世界上每個人的健康，沒有理由不讓台灣參與。

當日參加者還有北加州台灣醫學會前會長蔡定晴醫師、沙加緬度中華會館主席陳榮良醫師、北加州台灣醫師學會前會長劉書傑醫師、楊慧媛護士、廖重雄醫師、陳行得醫師、朱憶萍護士、黃崇真醫師、盧阿惠藥劑師、楊榮正醫師、黃台燕藥劑師、周明哲醫師、Jerry Tsai藥劑師、沙加緬度台灣同鄉會理事鄧晏犀等。駐舊金山經文處長賴銘琪、僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅等人也都到場。

蔡定晴指出，新冠肺炎從2019年底爆發到現在，足足已經一年半的時間，全球有一億多人確診，300多萬人死亡，比第一次世界大戰與第二次世界大戰的死亡人數還多。台灣的的疫情控制得當，即使最近出現境外帶來的社區感染，但至今也還是相當成功，而且政府也正積極抗疫。可惜台灣因為受到中共的阻撓，遲遲無法加入世界衛生組織，甚至連觀察員的身份都沒有。

連續5年無法參與 令人遺憾

賴銘琪指出，台灣已經連續第五年無法參與世界衛生大會，「令人遺憾，也令人憤慨。」事實上，台灣醫療能量強大，去年醫療保健指數的評比台灣是世界第一，全世界200間最好的醫院之中，有14間在台灣，僅次於美國和德國，台灣是亞洲第一，「就醫療保健與公共衛生而言，台灣絕對有資格參與世界衛生大會。」

「台灣之所以不能參加世衛，只有一個原因：就是中國 大陸反對。」賴銘琪表示，中國對外稱台灣是中國的一部分，所以台灣無需參與世界衛生大會。但是，台灣正式國名是中華民國，成立於1912年，而中華人民共和國成立於1949年。多年來台灣沒有向中華人民共和國繳稅，更何況台灣一直擁有自己的人民、土地、政府、主權。

他並說，中國大陸說「會照顧台灣」，可是從2009年到2019年11年間，台灣總共向世界衛生組織申請參加187場技術會議，但是只被許可了57場，「所以中國大陸根本沒有照顧台灣！還派軍機來騷擾台灣。那不叫照顧，那叫恐嚇。」

中國多方阻撓 台一直被打壓

陳榮良指出，新冠肺炎剛爆發的時候，台灣醫師就到武漢考察，當時就警告有人傳人的風險，可惜無法透過世界衛生組織向世界各國示警。台灣一直被中國阻礙在世衛組織之外，非常沒有道理。

劉書傑則表示，終結疫情還是需要靠疫苗，而台灣在新冠肺炎的疫苗與治療都有不錯的突破，台灣參加世界衛生組織對全世界都有好處。

廖重雄進一步批評，台灣無法加入世界衛生組織，「罪魁禍首不是WHO，而是中國大陸的態度。」他認為，中國地震的時候，台灣盡力幫助，可是中國卻一直阻礙台灣參加世衛，對外稱台灣是中國的管轄一部分，「台灣是一個國家。打從中華民國成立到現在。你（中國大陸）統治過台灣沒有？空口說白話嘛！」

陳行得則認為，台灣的醫療既然先進且優秀，應該繼續發揚醫療軟實力，建議台灣的政府可以提供更多醫療方面的獎學金，吸引來自各地的優秀外國學生前往學習。台灣的教育與生活成本平實，如果每人每年的學費跟生活費是50萬元台幣，一年獎助100位學生也才5000萬台幣。這些學生在台灣學成之後，不但能將先進的知識帶回國，也已經建立與台灣深厚的友好關係，「一年5000萬元收買人心、發揚軟實力，這是非常便宜又很容易做的事情。」