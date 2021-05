追蹤企業員工打疫苗 聖他克拉拉縣祭重懲日罰5000元

聖縣規定,境內公司行號必須於6月1日前登記所有員工接種疫苗情形。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣目前已進入疫情間限制性最低的黃色層級。為了準備社會重新開放,聖縣縣府規定,縣境內公司行號必須清楚員工與合約承包商的接種疫苗 情況,否則的話將面臨每天5000元的罰款。根據這項規定,各公司行號可聘雇承包商進行調查員工接種疫苗情形,但是必須自行進行複查工作。

聖他克拉拉縣境內公司行號必須於6月1日前登記所有員工接種疫苗情形,包括一些不願透露資訊員工。聖縣縣府指出,不願透露資訊者,等同沒有完全接種疫苗。出現類似情況企業,必須每隔14日重複追查這些員工接種疫苗發展情形。

聖縣有關接種疫苗調查報告只適用於前來縣境內工作地點上班員工。遠距在家工作者雖然無需呈報疫苗接種情形,然聖縣希望各公司商號仍鼓勵這些遠距工作員工呈報相關資訊。

雇主將保留政府發送的員工接種疫苗卡資訊,或要求員工填寫呈報表。雖然政府希望公司商號繼續追查這些資訊,員工所提出的疫苗接種資料將視為隱密資料,與一般病患醫療報告沒有兩樣。

根據聯邦疾病防治中心 (the U.S. Centers for Disease Control and Presentation, CDC) ,對已經接種疫苗民眾,戴口罩 與保持社交距離 規定較為放鬆。加州為迎接6月社會重啟,可能會讓完全接種疫苗民眾工作期間無需戴口罩,或者保持社交距離。

Fisher Phillips 法律事務所員工史懷斯 (Hannah Sweiss) 說,與其強迫員工接種,事務所將設法鼓勵更多員工主動接種疫苗。

灣區另外一些進入黃色層級的縣轄區如聖馬刁縣、舊金山縣目前並未強迫要求公司行號負責人調查員工接種疫苗情形。其中一個原因可能是採取強迫作風,可能會造成工作場所氣氛緊張。

此外紐約Farrell Fritz 法律事務所員工莫蘭 (Domenique Camacho Moran) 說,有些人不願接種的理由並非懷疑或拒絕疫苗。有人因為宗教或身體健康因素,無法接種疫苗。

雖然如此,莫蘭認為鼓勵員工接種疫苗有其理由,因為接種疫苗後,可以享受更好的生活品質。