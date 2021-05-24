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柯瑞傳奇賽季落幕 勇士未來可放手一搏

記者劉先進╱舊金山報導
柯瑞成為勇士隊史得分王，但球隊遺憾錯失季後賽，他的傳奇賽季落幕。（記者劉先進／攝影）
柯瑞成為勇士隊史得分王，但球隊遺憾錯失季後賽，他的傳奇賽季落幕。（記者劉先進／攝影）

金州勇士21日主場延長賽以112比117不敵孟菲斯灰熊，附加賽兩連敗，連續兩年缺席西區季後賽。本賽季柯瑞刷新多項歷史紀錄，第二次榮膺得分王，超越名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）塵封57年之久的1萬7783隊史得分紀錄，生涯總得分1萬8434分，成為隊史得分王。他同時越過米勒（Reggie Miller），成為歷史第二的三分得分手。

柯瑞傳奇賽季以令人唏噓的方式落幕。勇士賽季先抑後揚，一度多場大比分輸給強隊，但收尾階段連勝強敵，打出聯盟第五的防守效率。用教頭柯爾的話說，「出局的方式很殘忍，但賽季絕對成功。」待湯普森傷愈回歸，管理層亟需放手一搏，交易引進更加靠譜的得分手，趁著柯瑞巔峰期，打造強力的奪冠陣容。

柯瑞之外 缺乏得分球員

雖然附加賽遭遇對手重點包夾，但柯瑞兩場依然高效，拿到80分，三分命中率42%。輸球原因之一，是失誤多。勇士本場21次失誤，讓灰熊得到22分。上場對湖人勇士半場領先13分，勇士第三節被湖人逼出10個失誤，湖人下半場多打13個回合，多10個罰球，結果逆轉。兩場附加賽，勇士失誤41次，柯瑞和格林共25次失誤，占全隊一半多。

瘋狂失球背後，是因為勇士陣容存在先天短板，得分太過依賴柯瑞，其他人不穩定。對手選擇層層包夾防守柯瑞，而格林強行傳球，被對手看破搶斷快攻。數據顯示，柯瑞上場下場球隊百回合得分相差15.6分。此外，勇士可用的人手不多，附加賽保持8人短輪換，體力疲憊也是輸球原因。

主力中，格林防守強悍，賽季籃板（449個）和助攻（558個）比得分（44分）多。這樣的奇特數據說明，他傳球好，在進攻端可串聯球隊，但主動開發進攻能力差勁。對手往往選擇放空他投籃。但格林6呎及之外的空位三分命中率只有26.7%，賽季三分出手數、命中率全部降到新秀賽季後最低。

至於維金斯，兩分和三分命中率達到生涯最高，但得分輸出還是不夠強硬，場均只有18.9分。尤其是最後5分鐘相差5分以內的關鍵比賽，場均只有1.1分。

維金斯（左）防守不錯，但進攻能力還是不夠穩定。（記者劉先進／攝影）
維金斯（左）防守不錯，但進攻能力還是不夠穩定。（記者劉先進／攝影）
豪賭一把 組爭冠班底？

勇士去年無緣季後賽後，選到二號大個子新秀懷斯曼（James Wiseman）。賽季初到中期定位尷尬，一直想鍛煉他的攻防能力，讓他在比賽中成長，但觀感並不明顯。數據顯示，他上場、下場勇士百回合得分是負的12分，排名倒數第三。

另外，賽季引進的胡巴（Kelly Oubre, Jr.）適合快攻亂戰，在頻頻空位的情況留下，三分命中率只有31.6%。生涯第二低。其實並不適合勇士傳切、投三分的進攻體系。懷斯曼曾在嘗試扣籃中傷到右膝，半月板撕裂，賽季報銷。而胡巴因扣籃傷到手腕，多場未出戰。尷尬的是，懷斯曼受傷後勇士14勝5負。胡巴受傷後勇士15勝5負。

勇士在湯普森受傷後豪賭簽下胡巴，雖然其年薪僅1440萬，但奢侈稅增加了6800萬。胡巴下賽季面臨續約，預計追求年薪2000萬到2500萬的大合同。考慮到隊內柯瑞、湯普森拿頂薪，勇士觸發重複征稅，難以承受如此報價。即便他願意低薪1000萬留下，勇士也會增加8000萬的奢侈稅。

勇士坐擁聯盟第一得分手柯瑞，神射手湯普森，又有年度最佳防守球員格林這三人。新賽季一個策略是，放手一搏（All in），放走胡巴，甚至可以用新秀懷斯曼等配角交易，再換來有戰鬥力、能得分的球員。豪賭一把，組建奪冠班底，也不辜負柯瑞的生涯巔峰。

缺少其他有效得分手，柯瑞常遭對手嚴防死守。（記者劉先進╱攝影）
缺少其他有效得分手，柯瑞常遭對手嚴防死守。（記者劉先進╱攝影）

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