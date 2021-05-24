專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。(本報檔案照)

民主黨的加州 、紐約州，與共和黨的德州 和佛羅里達州，不但政治立場壁壘分明，對抗新冠病毒的策略也明顯不同。加州與紐約州更樂於尊重公衛專家指示，德州與佛州則急於重新開放。

可是，根據聯邦疾病防治中心 (CDC) 報告，這四個大州的新冠病毒確診率在過去一個月均大幅下跌。有些專家認為，這種現象可能無法全部以疫苗 功效來解釋。

休斯頓德州大學傳染病學專家卓伊西 (Catherine Troisi) 說，疫苗顯然降低了感染率，可是許多人仍尚未接種疫苗，尚未達到群體免疫狀態，因此可能有其他因素造成目前德州等地感染率大幅下滑的情形。

舊金山加大傳染病學家魯斯佛德醫師 (Dr. George Rutherford) 說，病毒傳染受到以下幾個因素影響：病毒傳播數量、社區感染者產生抗體人數、疫苗接種率，以及變種病毒。他特別指出，佛羅里達州剛從4月中旬感染高峰期下滑到目前情況，可是他對德州情況感到有些困惑，雖然德州感染率仍高於加州，可是德州下滑幅度與加州接近。

與美國其他各州一樣，加州等這四個州冬季期間飽受新冠摧殘。根據聯邦疾病防治中心，加州今年元月每10萬人的每周平均單日確診數為114宗，紐約、佛羅里達州、德州分別為95宗、82宗、79宗。目前則以加州表現最好，每10萬人的每周平均單日確診只有1.3宗，紐約、佛羅里達州、德州則分別為9.5宗、13.5宗，以及6.5宗。

加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。紐約州、佛羅里達州、德州分別為53%、47%，以及42%。

有關戴口罩方面，加州從2020年6月起規定，兩歲以上民眾出門均須戴口罩。今年5月加州疫情轉緩，州府規定，完全接種疫苗者外出時，除非在擁擠的地區外，無需戴口罩。6月15日起，已接種疫苗加州人，除了在少數內部封閉場合如公共交通工具，無需戴上口罩。紐約的規定與加州雷同。

德州執行戴口罩政策八個月後，已解除這項規定。佛羅里達州則從未要求民眾戴口罩，並且從5月3日起，解除所有新冠相關禁令。

魯斯佛德說，他同意紐森州長計畫延期放鬆戴口罩規定，因為這將保護一些尚未接種疫苗的民眾，目前專家對於多少民眾接種疫苗，才能達到群體免疫仍眾說紛紜，可是魯斯佛德認為，愈多民眾接種疫苗，整個社區將會更接近群體免疫目標。