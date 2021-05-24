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紐森金援就業發展局 改善失業金申請系統

編譯組╱灣區23日電
州長紐森新預算案將撥出龐大經費，協助改善就業發展局服務品質。(本報檔案照)
州長紐森新預算案將撥出龐大經費，協助改善就業發展局服務品質。(本報檔案照)

疫情間加州就業發展局 ( Employment Development Department, EDD)連連出現問題，無法適當應付大批失業救濟金申請案。為防止類似問題發生，州長紐森所提新預算案將撥出龐大經費，協助改善就業發展局服務品質。

加州州議會議員讚揚紐森州長改善就業發展局服務的用心。紐森所提預算經協調後高達2130億元，改善就業發展局經費將用來服務申請者、提供直接存款、擴大多語言服務、加強網路服務等。

疫情期間，許多救濟金申請人紛紛打電話到就業發展局抱怨，造成發展局員工疲於奔命。紐森州長所提新預算案必須於6月中旬通過。據了解，大部分議員選區辦公室處理選民申請救濟金問題已應接不暇，一般預料他們將大力支持這筆改善就業發展局的經費。目前加州參、眾兩議會絕大多數為民主黨，他們一般接受紐森所提新預算。

加州就業發展局預算案包括以下發展方案：

一、新預算將撥出2億7630萬元處理大批新失業救濟申請，同時處理延長或更新失業救濟申請。加州失業發展局原估計處理這些問題需費時三年半時間，有了這筆新預算，可以將處理時間縮短到只有12個月。

二、有關語言協助，由於加州目前約有700萬人使用某種非英語的語言，州府未來兩年內將撥款2100萬元，協助這些母語不是英語的加州人。加州就業發展局將設立多語言的門戶網站 (portal)，民眾可上網下載翻譯申請表格與通知。網站上同時設立多語言服務系統。預算中同時撥出經費，教導不熟諳英語社區民眾。

三、有關引導人員方面，預算案中將撥款1140萬元聘僱引導人員，協助訓練在加州美國職業中心  (America’s Job Centers of California) 工作員工。這些員工將協助民眾，特別是沒有可以上網機器的民眾，填寫救濟金申請表格。加州美國職業中心可集中一處，協助民眾申請失業救濟金，然這次疫情間，職業中心暫時關閉。

四、有關直接存款方面，預算中將於未來兩年內撥出1100萬元，協助加州就業發展局推行直接存放失業救濟金。目前發展局將失業救濟金以美國銀行 (Bank of America) 記帳卡方式發出，可是有申請民眾稱，發生過騙徒盜用金融卡事件。

五、有關資訊科技現代化方面，雖然加州號稱科技中心，可是加州就業發展局過去使用老舊的機械，技術落後，導致救濟金申請者面臨困境。新預算案將撥出1180萬元經費，讓發展局設置現代化資訊科技。

加州 預算 就業

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