灣區海陸空大遊行 遊艇、車隊、飛機掛廣告挺台入WHA

2021年的世界衛生大會(WHA)將於5月24日至6月1日舉行,但台灣 已經連續多年被拒於世界衛生大會的門外,海外台灣僑胞舉辦連串活動,希望能推動台灣被納入世界衛生大會(WHA)與世界衛生組織(WHO)。世界華人工商婦女企管協會北加州 分會在22日上午10時30分於僑教中心舉辦「海陸空大遊行」,發動32輛掛有推動台灣加入世界衛生大會的汽車廣告牌,以及難得一見的空中飛機廣告,以及遊艇廣告,向主流社會表達「挺台灣、進世衛」的訴求。

飛機拖著廣告在天空翱翔。(讀者提供)

眾人在僑教中心呼喊口號,強調:「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」 、「WHA for Taiwan」、「WHO needs Taiwan」、「Taiwan Go! Go! Go!」等,並且高唱愛拼才會贏、明天會更好、台北的天空等歌曲。

這次的大遊行由世界華人工商婦女協會台灣總會召集全球70多個分會,在同一天於各地舉辦類似活動。灣區活動的協辦單會包括:金山灣區華僑文教服務中心、庫比蒂諾台中友誼城市協會、北加 州台灣文化體育協會、北加州中興大學校友會、北加州中文學校聯合會、北加州中國大專校友會聯合會、金山灣區華人運動大會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、世界華人工商婦女協會北加州分會,以及林貴香、魏德珍、賴積裕等僑領。

賴銘琪帶領僑胞車遊。(記者李榮/攝影)

經文處長帶隊

舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪當天坐在第一輛前導車,帶領車隊遊行。賴銘琪指出,2021年已經是連續第五年台灣未獲得世界衛生大會的邀請,對台灣人民,乃至於全世界的人民都很不公平。台灣是亞太航運中心,光是2019年就有超過7200萬人次進出台灣。台灣遲遲被拒於世界衛生體系之外,也使得桃園國際機場、貨運中心,以至於台灣本身及其他國家,暴露在可能的健康風險之中,讓台灣成為全球防疫體系的漏洞。

他進一步指出,台灣有2300萬人,數量比全世界77%的國家還多;台灣的面積3萬6000平方公里,在世界上來說也不算小,「台灣之所以不能夠參加WHO,原因只有一個:就是中國的反對!」

僑胞揮舞國旗,氣氛熱烈。(記者李榮/攝影)

賴銘琪表示,中國片面聲稱擁有台灣主權,但並非事實。台灣的正式名稱是中華民國,早在1912年成立,這麼多年來中華民國擁有自己的土地、領土、主權,且也沒有替中華人民共和國繳稅,「很感謝大家透過僑界力量,展現能量與使命。」

賴銘琪說,聯合國曾經提到「Leaving no country behind」的精神,但這些是中國大陸不願意看到、聽到的,「台灣絕對有資格參與WHO組織。」

包括華運會等多個團體都動員前往。(記者李榮/攝影)

防疫刻不容緩

僑教中心主任閻樹榮指出,台灣防疫工作成功,包括美國、日本、歐盟等各國,都有參與呼籲將台灣納入世界衛生體系。現在疫情之下,讓台灣參與世界衛生大會更是刻不容緩。感謝僑界以多元方式,召開記者會、錄製影片上傳網路等在海外持續努力。而灣區更是別出心裁,發動陸海空遊行,「希望大家集氣替台灣加油,順利成功。」

僑胞與如果成功與飛機合影,還能參加抽獎。(記者李榮/攝影)

中華民國僑務委員、世華工商婦女協會北加州分會榮譽會長魏德珍指出,健康議題是普世價值,僑胞都熱愛中華民國台灣,更希望台灣能盡快參與世界衛生大會、加入世界衛生組織。

當日世界華人工商婦女協會北加州分會長胡威妮帶領僑胞,揮舞美、中國旗,並且安排車隊從僑教中心出發,右轉Calaveras Blvd,過了美國銀行(BOA),再右轉沿著Hillview,最後回到僑教中心。飛機拖著廣告也在僑教中心上空盤旋約十分鐘,大家都搶著拍照,氣氛熱絡。從東灣起飛的飛機,另外也經過佛利蒙、密爾比達、桑尼維爾、庫比蒂諾等城市宣傳。

當天還有遊艇造勢。(讀者提供)

當天除了世華推動的陸空遊行以外,經文處副處長李盈興、僑教中心主任蘇上傑等人也乘坐僑領開的遊艇,在海灣進行「遊艇遊行」,形成「海陸空大遊行」的氣勢。