金山東灣海沃劫匪暴力搶老婦 拒捕撞警車被擊斃

嫌犯駕駛藍色車（圖中箭頭位置），到海沃一停車場物色目標下手搶劫。（視頻截圖）

東灣海沃（Hayward）警局本周公布了一系列視頻，顯示一起暴力劫匪被警員擊斃案的細節。22歲屋崙(奧克蘭)居民史密斯（Caleb Smith）涉嫌暴力搶劫離開銀行或自動取款機的老年婦女，在3月16日晚6時許被警方截停抓捕時，用車猛撞警車，被三名警員開槍打死。車上另外一男一女乘客沒有受傷，但被拘押。阿縣地檢官辦公室正在調查警員開槍是否違規。

海沃警局表示，公開此案的視頻錄影和其他資訊，以便警局能夠盡可能地對社區保持透明，儘管對該事件的調查仍在進行中。

暴力搶劫 打人砸車

自2020年12月到3月16日，海沃至少發生12起暴力搶劫案，嫌犯多針對離開銀行或自動取款機的老年婦女，在她們返回車上時下手。受害者被搶錢，還遭遇嫌犯人身攻擊。在幾起案件中，當嫌疑人從車內拿走受害者的錢包時，還打碎車窗。警方懷疑，被擊斃的史密斯，至少涉及一起類似搶劫案。

事發附近大樓的攝像頭視頻，顯示事發情況。（視頻截圖）

警方公布的視頻顯示，3月11日中午12時許，嫌犯駕駛一輛藍色Volvo車，進入海沃Hesperian大道上一個購物中心停車場。隨後，嫌犯貓著腰潛伏到一輛栗色SUV的車窗附近，然後快速打破車窗，搶走受害人的物品。

海沃警長錢普林描述案發經過。（記者劉先進／翻攝）

海沃警長錢普林（Toney Chaplin）表示，該藍色Volvo車副駕駛側有一個白色的後視鏡。發生搶劫後，警方於3月15日加強停車場區域巡邏，發現了同一輛車。警方試圖截停，但嫌犯駕車逃之夭夭。

嫌犯靠近受害者車輛，打破車窗搶劫。（視頻截圖）

★跟蹤劫財 頻頻發生

3月16日，海沃警員米勒（Michael Miller）、索沃卓（Christopher Suozzo）和德蘭（Dynaton Tran）在市內Industrial Parkway30000街區附近停車場，又發現了這輛車。錢普林表示，當警官走近此車時，司機加速並多次衝撞警車。

兩個警員的隨身攝像頭和附近大樓監控的至少三段視頻顯示，兩輛車停下，警員站在車門處，要求嫌犯將手放在頭上，放棄抵抗。但藍色Volvo車不為所動，連續撞擊一輛沒有警察 標誌的臥底警車，隨後警員開槍，連續擊中嫌犯車前的擋風玻璃。視頻能聽到巨大的槍聲。

22歲的嫌犯史密斯之後被送到當地一家醫院，傷重不治而死。車上另外一男一女乘客未受傷，但被關押。車內還發現了一把槍。一名警官受輕傷，被送往醫院接受治療。

阿拉米達縣地檢官辦公室正在調查此案，確定警員開槍的行為是否違法。另外，根據海沃市的政策，案件將被移交給加州 總檢長辦公室處理。

類似跟蹤受害者到銀行取錢或從超市跟蹤到家再實施搶劫的案件，在灣區並不陌生。本報曾獨家報導，2月9日，有亞裔 長者在聖利安住某銀行排隊，準備存入現金，4個非裔劫匪將受害人推倒在地劫走近2萬現金。此外，4月10日中午，華人陳女士和先生在沃爾瑪購物回來，在家門口被跟蹤而來的劫匪用槍指頭搶劫。