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龐氏騙局詐財500萬 金山15嫌被起訴 受害人多為長者

編譯組／灣區22日電
菲裔檢察長邦塔21日對15名被告提出陰謀詐騙500萬元的罪名控案。這宗詐騙案的受害人大多數為菲裔長者。（視頻截圖）
菲裔檢察長邦塔21日對15名被告提出陰謀詐騙500萬元的罪名控案。這宗詐騙案的受害人大多數為菲裔長者。（視頻截圖）

加州首位菲律賓裔檢察長邦塔(Rob Bonta)21日對15名被告提出陰謀詐騙500萬元的罪名控訴案。這宗詐騙案的受害人大多數為菲律賓裔長者。

邦塔檢察長指出，這是一宗國際性龐氏詐騙案(international Ponzi scheme)，以建造帕格多德沙灘休閒中心(the Pagudpud Sands Resort)投資案，向沙加緬度與士德頓(Stockton)地區至少30位民眾詐財。

邦塔說，菲律賓的帕格多德沙灘休閒中心從未對外開放，也沒有任何收入。控方指出，詐欺團體從2015年開始，向投資人詐欺，鼓勵他們積極投資開發這個休閒中心。

根據控方，受害人包括一名投資23萬元的83歲長者，另外一名84歲的婦女也受騙投資50萬元。其他受害人各分別投資數萬元。

控方稱，詐騙集團稱一家著名的旅管業公司同意管理這處新開發休閒中心。受害人的投資將會有期固定利息。控方指出，這些利息事實上來自其他受害人投資，並非休閒中心收入所得。

控方稱，大部分投資事實上用來支付兩名被告每個月1萬元薪資，其他投資金則用來支付其他人的佣金。這些人替詐騙集團帶進更多受害投資人，並從他們身上詐取投資金。

控方對此龐氏詐騙集團所提罪名包括大型欺詐、欺詐長者財物、銷售非法證券、證券欺詐、不實聲明、刪除實物證據等。

投資 詐騙集團 證券

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