金山市長專欄／防罪 士德頓街裝更多攝像頭

親愛的讀者們：

當我們繼續看到在灣區及全國不斷發生針對亞裔 社區的種族主義和暴力事件時，我要強調我們必須把罪犯繩之於法。

無論任何社區，所有居民都應該感到安全。確保警員巡邏，並與居民和商戶保持聯絡，應對罪案和安全等問題。

我們深明各華埠 商戶都希望繼續看到警員與社區互動，並希望通過各種方法以確保華埠安全。

早在2019年，我們宣布在華埠安裝公共安全攝像機。該計畫現正處於第二階段，將在士德頓街安裝更多的攝像機，以防止罪案發生。

此外，還有一些問題需要精神衛生專業人員和醫護人員來處理，而正因如此，我在財政預算中加入了街道健康團隊，負責為一些沒有危險但需要得到支援的街友提供非警務相關的服務。這將使警察 騰出更多時間來應對暴力事件和其他犯罪行為。

這些團隊將支援現有街頭危機應對小組，處理面對危機的人士。許多911或311電話是關於在街道上似乎需要幫助的人士，而不需要武裝警察的應對。由護理人員或外展工作人員提供服務和護照最為適合。

而有時候，一些友善的面孔亦可為居民聯絡上服務。我們在剛過去的星期宣布了中市場區安全計畫。許多亞裔社區亦在區內例如南巿場區或田德隆居民，平日也在區內散步健身或往返農夫市場。

該計畫兩個主要重點包括：增加警員巡邏和與社區聯繫；在中市場走廊上的兩個主要廣場間幾乎每個街區設有社區大使。

我們的目標是讓居民感到更安全。可惜現在，尤其是亞裔社區等都常感不安。亞裔社區在舊金山、整個灣區及全國所遇到的問題實令人痛心。罪犯極為可恥。特別是長者所遇到的暴力行為，我們必須繼續提出解決方案，支持亞裔社區及建立橋梁。

幾個月前，我們啟動了保護社區計畫，預防街頭暴力，在華埠、田德隆區、消化區及列治文區等建立多種族的社區安全隊。

這是預防罪案的措施，表現出團結和建立社區關係。我們與社區青年中心合作，以確保需要此服務的居民可以受惠，這計畫仍在擴展，已達到了3月時定下的目標的七成半。

而且我從社區內聽到希望該計畫繼續下去的聲音，我將提議在即將到來的預算中做到這一點。我非常感謝能與社區一起推出此計畫，並且希望我們將能為計畫提供持續的運作資源。

我們還聽到有必要為受害人士提供支援的意見，從槍支暴力受害者到失去親人的家屬，當中包括心靈創傷的受害人。我們必須重新建立公共安全系統，讓居民更加安全，確保受害人服務系統完善運作。

目前，市內沒有集中的方法來支援受害者，受害者支援服務還有系統性缺陷和瑕疵。我們還深明語言和文化障礙可能會令受害人未能獲得有助康復的重要支持。

因此，我的預算案將注入受害人服務，以確保舊金山擁有一位專責受害者權利倡導者，且專注為亞裔受害人服務。

最後，我知道隨著越來越多警察退休，社區繼續對舊金山警察局的人員編制感到擔憂。我將致力保留警員，並在即將到來的預算中提議撥款以確保警員能繼續服務和保護我們最多元化的社區。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！祝願您平安健康。

舊金山市長 倫敦．布里德