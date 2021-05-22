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舊金山總圖書館 下月中擬全部開放

編譯組╱舊金山21日電
舊金山總圖書館計畫6月全面開放。圖為舊金山市長布里德和圖書館館長玄柏高。(本報檔案照)
舊金山總圖書館計畫6月全面開放。圖為舊金山市長布里德和圖書館館長玄柏高。(本報檔案照)

舊金山圖書館5月有限地重新開放，每天有數百名讀者進門。但下個月，它計畫重新開放所有樓層，增加容量，取消參觀時間限制，甚至讓人們坐在桌邊閱讀。

隨著總圖書館的重新開放，舊金山圖書館系統的27個分館也將緊隨其後，但需要幾個月的時間才能全部開放。本周已經開放的兩個分館在第一天都有數百名讀者。

自重新開放以來，總圖書館每天平均約有400至450名讀者，與疫情前的平均2000多人相差甚遠。但下個月預計會有更多讀者，因為圖書館擴大了重新開放的範圍，而且在6月15日州政府取消COVID-19分級限製後，越來越多的人會感到活動自如。

目前，讀者被允許進入總圖書館的一樓。在那裡他們可以使用印表機，利用14台公共電腦中的任何一台，瀏覽藏書和向工作人員提問。訪問時間限製在一小時以內。但圖書館官員本周表示，從6月14日開始，計畫將總圖書館的所有樓層重新向讀者開放。他們的訪問將沒有時間限制。他們可以瀏覽所有樓層的藏書，使用總數尚待確定的電腦，並可靠桌子坐。但座位將會有限，每張圓形桌子只能坐一個人，每張長方形桌子坐兩個人，仍然需要戴口罩和保持社交距離。

總圖書館目前被限制容量，在任何時候讀者不得超過55名。下個月將增加到750人。目前的開放時間仍然有效，即周一至周六從上午10時到下午5時，周日從中午到下午5時30分。

圖書館官員說，華埠分館周一開館，當時約有300名讀者進門。隨後周二的米慎灣（Mission Bay）分館也有約300名讀者。

最新的時間表顯示，Ortega、Richmond和Visitacion Valley分館於6月21日重新開放，提供個人服務，Excelsior分館於6月22日重新開放。

在7月，Bayview、Bernal Heights,、Eureka Valley,、Glen Park,、Ocean View 和 Western Addition 分館都將重新開放，提供個人服務。其余的圖書館分館預計都將在9月前重新開放。

圖書館 舊金山 華埠

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