遏制吸毒致死案 舊金山市府「SORT」小組啟動

吸毒過量致死的問題，成為舊金山的街頭危機。（本報檔案照片）

舊金山 市長布里德（London Breed）宣布新政，啟動新的街頭用藥過量反應小組「SORT」，目的是遏制舊金山用藥過量死亡人數的上升趨勢。

SORT是針對無家可歸者的應急的、在街頭上搶救的應對措施。這些無家可歸者，可能最近經歷了一次非致命性的用藥過量，曾經參與行為健康治療。SORT是舊金山街道擁擠團隊系統的一部分，其中包括街道危機響應團隊，和新成立的街道健康響應團隊。

本地數據的分析表明，在2020年死於鴉片類藥物過量的人中，有50％以上的人在2019年和2020年曾與舊金山消防局搶救人員（EMS）人員有過接觸，這使得消防局具有獨特的優勢，可以立即做出反應。

對於後續護理，將需要一個更專業的護理團隊。來自公共衛生局（DPH）的臨床團隊成員，將根據用藥過量者的需求提供服務，包括同行專家，護士等醫學專家會給出建議。行為健康專家，例如諮詢師和精神科醫生也會給出建議。

這種多學科的方法將以整體的方式解決吸毒過量的問題，從而最大程度地搶救成功率。 SORT適用於經歷了非致命性過量的人。警察 局的緊急醫療服務還是會繼續。

布里德市長說，城市街道上的毒品過量危機需要採取多種方法，在他們需要幫助的時候，就要給他們伸出援手。

「我們希望可以使他們走上穩定和復甦的道路。當然這首先需要與更廣泛的努力，以防止藥物過量的發生。這就是為什麼我們繼續為有需要的人增加治療床和外展工作。」市長說。

2020年，由於疫情的原因，舊金山街道上的吸毒過量死亡人數達到了699例，是意外吸毒過量死亡的歷史高位。合成鴉片類藥物，例如非法生產的芬太尼，是導致全國和本地藥物過量死亡的主要原因。根據疾病控制與預防中心（CDC）發布的新數據，在2019年9月至2020年9月之間，有超過8萬7000人美國 人死於藥物過量，這是自1990年代鴉片類藥物流行以來的最高記錄。