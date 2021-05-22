我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

遏制吸毒致死案 舊金山市府「SORT」小組啟動

記者李晗 / 舊金山報導
吸毒過量致死的問題，成為舊金山的街頭危機。（本報檔案照片）
吸毒過量致死的問題，成為舊金山的街頭危機。（本報檔案照片）

舊金山市長布里德（London Breed）宣布新政，啟動新的街頭用藥過量反應小組「SORT」，目的是遏制舊金山用藥過量死亡人數的上升趨勢。

SORT是針對無家可歸者的應急的、在街頭上搶救的應對措施。這些無家可歸者，可能最近經歷了一次非致命性的用藥過量，曾經參與行為健康治療。SORT是舊金山街道擁擠團隊系統的一部分，其中包括街道危機響應團隊，和新成立的街道健康響應團隊。

本地數據的分析表明，在2020年死於鴉片類藥物過量的人中，有50％以上的人在2019年和2020年曾與舊金山消防局搶救人員（EMS）人員有過接觸，這使得消防局具有獨特的優勢，可以立即做出反應。

對於後續護理，將需要一個更專業的護理團隊。來自公共衛生局（DPH）的臨床團隊成員，將根據用藥過量者的需求提供服務，包括同行專家，護士等醫學專家會給出建議。行為健康專家，例如諮詢師和精神科醫生也會給出建議。

這種多學科的方法將以整體的方式解決吸毒過量的問題，從而最大程度地搶救成功率。 SORT適用於經歷了非致命性過量的人。警察局的緊急醫療服務還是會繼續。

布里德市長說，城市街道上的毒品過量危機需要採取多種方法，在他們需要幫助的時候，就要給他們伸出援手。

「我們希望可以使他們走上穩定和復甦的道路。當然這首先需要與更廣泛的努力，以防止藥物過量的發生。這就是為什麼我們繼續為有需要的人增加治療床和外展工作。」市長說。

2020年，由於疫情的原因，舊金山街道上的吸毒過量死亡人數達到了699例，是意外吸毒過量死亡的歷史高位。合成鴉片類藥物，例如非法生產的芬太尼，是導致全國和本地藥物過量死亡的主要原因。根據疾病控制與預防中心（CDC）發布的新數據，在2019年9月至2020年9月之間，有超過8萬7000人美國人死於藥物過量，這是自1990年代鴉片類藥物流行以來的最高記錄。

舊金山 警察 美國

上一則

舊金山總圖書館 下月中擬全部開放

下一則

布里德推資助計畫 補貼華埠1000商戶

延伸閱讀

舊金山市長推資助計畫 補貼華埠1000商戶

舊金山市長推資助計畫 補貼華埠1000商戶
舊金山暴力搶竊頻傳 華埠商戶疾呼增加警力

舊金山暴力搶竊頻傳 華埠商戶疾呼增加警力
招聘難 布里德欲增警校預算 料議會又削減

招聘難 布里德欲增警校預算 料議會又削減
暌違1年…金山軌道公交列車回歸 拉動經濟復甦

暌違1年…金山軌道公交列車回歸 拉動經濟復甦
慶祝亞太裔傳統月 百歲人瑞周永昌 獲布里德表彰

慶祝亞太裔傳統月 百歲人瑞周永昌 獲布里德表彰

熱門新聞

加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
紐約飛往舊金山的Jetblue航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

2021-05-19 00:45
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

被打、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 00:27
加州中位數房價再創新高，專家認為泡沫化可能性高。圖：pixabay

加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大

2021-05-18 02:16
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

遭打傷、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷