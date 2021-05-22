罷免金山地檢長博徹思團體 內部出現意見分歧

發起罷免舊金山地檢長博徹思行動團體，內部出現意見分歧。(圖取自博徹思臉書)

推動罷免舊金山 地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的支持人士似乎已達成某種共識：左傾檢察長對公共安全有害。但是，罷免行動內部並未就誰來領導罷免行為達成共識。

上個月由民主黨 人發起第二次罷免博徹思行動，他們對一批由共和黨人發起罷免活動感到不滿。一群傾向政治溫和派的民主黨人發起第二次罷免前不久，罷免活動最大捐助者之一的科技界投資 人在推特發文，批評原由前共和黨籍市長候選人葛林柏格(Richie Greenberg)發起的罷免活動。

投資機構 Initialized Capital 共同創辦人譚葛瑞(Garry Tan，譯音)在推特發文寫道，不要捐款給罷免博徹思行動。他說，這個罷免行動發起人主要是為了罷免紐森，此為錯誤行動。另外將有其他更好的罷免行動即將發生。

譚葛瑞最初捐款500元給由葛林柏格領導的罷免行動，後來又捐款給1萬元給前民主黨中央委員會主席蔣美琴(Mary Jung)與婦女委員會成員蕭特(Andrea Shorter)。此舉加劇分裂罷免行動，葛林柏格稱，第二次籌款「喪失對行動的注意力」(waste of attention)。自今年3月起，他已籌集18萬7000元。

不過，葛林柏格的批評似乎並未惹火蕭特，她對籌款信心十足，並且關注如何讓數十名志工走向街頭，開始收集簽名活動。此外，兩個罷免委員會的工作時間表也不同。由葛林伯格領導的罷免團隊小組預計需於8月11日收集到5萬1000個簽名，而蔣美琴與蕭特領導委員會的收集簽名截止日期為10月22日。

針對有關罷免行動的內部爭執不休，博徹思未予評論。他表示，將持續專注在地方檢察官辦公室工作，儘管罷免行動正試圖分散辦公室團隊注意力，他仍將確保辦公室持續努力，讓舊金山更安全。