舊金山暴力搶竊頻傳 華埠商戶疾呼增加警力

眾多商戶代表出席商戶會議。（記者李晗╱攝影）

舊金山華埠 女商戶遭人噴胡椒噴霧的案件發生之後，引起社區震驚。一周之後，華埠商戶代表召開會議，表達憤怒，同時希望市府、警局能夠增加資源、警力，保護華埠安全。

5月21日周五，舊金山華埠商戶聯會在花園角召開新聞發布會，眾多商戶代表出席，包括被報復噴胡椒噴霧的女商戶陳芳（Fanly Chen）。

商戶聯會會長邵旗謙表示，華埠的人口密集，商戶也很多，相應的警力要更多，警力的配備也要更多，比如說像是警車、警察 的裝備等，能夠給商戶更多的信心。針對現在市政府、主流社會的「削減警察經費」（defunding the police）的說法，邵旗謙表示很擔心。

「我們要求市政府不但不要削減（負責華埠轄區的）中央警局的經費，而應該增加警員。」邵旗謙說。多名商戶也陸續發言，希望華埠社區團結一致，共同守望相助。

陳芳（白衣）遭噴胡椒噴霧之後，捂住眼睛。（電視新聞截圖）

陳芳在5月15日周六12時左右，因為阻止盜竊嫌犯拿走東西，而被打傷眼角。當時也有遊客參與阻止，也被襲擊。大約下午5時的時候，嫌犯再度現身，疑似為了報復，朝陳姓商戶噴了胡椒噴霧。隨後陳姓女商戶被送往醫院救治。案件被眾多傳媒廣泛報導，陳芳也勇敢發聲。警方已經逮捕了未成年的涉案嫌犯。

遭到噴胡椒噴霧的女商戶陳芳（Fanly Chen），在會議上發言。（記者李晗╱攝影）

陳芳說，自己恢復得不錯，希望這類的事情不會再發聲。她感謝商戶聯會給了自己很大的勇氣，讓自己能夠勇敢站出來面對。她說，幾乎每一個商戶都遇見過這類的事情，但是很多人都忍讓，以及很少跟官方、警方合作，在司法程序上也不太配合。

「當我站出來的時候，我背後就會有商戶支持我，不需要害怕。」陳芳說。

商戶也在發布的新聞稿中表示，不法之徒「不斷光顧華埠」，並不時對商戶、住戶、消費者、遊客進行搶劫、偷竊、和對商鋪進行破壞，導致「人人自危」，很多遊客和消費者都卻步華埠。早前華埠也發生光天化日搶劫六福珠寶的事件，以及涉及銀行詐騙的車禍案，都引起廣泛震驚。

市長布里德（London Breed）辦公室正在緊鑼密鼓敲定預算 中，具體的預算草案將會在6月時公布。