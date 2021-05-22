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布里德推資助計畫 補貼華埠1000商戶

記者李晗╱舊金山報導
布里德下周將宣布資助華埠商戶的項目細節。（本報檔案照片）
布里德下周將宣布資助華埠商戶的項目細節。（本報檔案照片）

新一輪的財政預算案中，舊金山市長布里德（London Breed）料將推出一個資助計畫，專門用於補貼華埠的商戶。預計能夠有1000個華埠商戶受惠。

布里德在與中文媒體的會議中說，現在正是舊金山經濟開始復甦的過程，因此要極盡所能幫助小商戶。她指出，下周就會公布一個「迷你補助金」（Mini-Grant）項目，補助大約1000個華埠的店鋪。

華埠在疫情期間遭遇重創，因為歧視、居家避疫的情況，讓華埠的遊客人數一落千丈，商業經營困難。因此對於華埠商業提供幫助的呼聲越來越高。

這個「迷你補助金」的細節，包括申請資格，如何申請，資金的額度等，現在還不清楚。市長表示會在下周公布詳情。但是她強調，疫情期間，市府已經撥款7500萬元幫助小商業，而這單單只是市政府的部分，還不算上州府、聯邦，以及民間基金會對於小商業的扶助撥款。

而市府的經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）也撥款2400萬幫助了1370個商戶，其中40%用於幫助亞太裔的小商業。雖然投入了這麼多的財力資金，布里德也強調，做的還遠遠不夠。

布里德指出，她已經從多方面下手，幫助小商業，包括在申請的時候簡化手續，減少申請費等。她表示，知道小商業都在掙扎，希望能夠幫助他們繼續維持營業，為社區服務。

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