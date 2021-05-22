專家：加州欲戰勝疫情 青少年打疫苗是關鍵

史丹福大學兒童健康中心聯合負責人Dr. Grace Lee。(記者楊青／攝影)

來自南北加州 的新冠防疫和青少年健康專家，21日專題討論加州12歲至17歲的青少年人群打疫苗 現狀和面臨挑戰，鼓勵家長和監護人從保護孩子安全、協助全美抗疫的角度出發，走出誤區，儘快施打疫苗。專家均表示，施打疫苗是可以最終阻擋疫情的唯一辦法。

由少數族裔媒體主持的此一專題討論，當天邀請洛杉磯 中南區家庭健康負責人荷西（Dr. Jose Perez）和史丹福大學兒童健康中心聯合負責人Dr. Grace Lee，介紹疫苗注射在加州青少年人群中所面臨的困難、挑戰和瓶頸。

少數族裔傳媒負責人Sandy Close表示，鼓勵12至17歲青少年打疫苗，已成為未來全國對抗新冠疫情的一場硬戰。她表示，青少年在疫情中不能高枕無憂，事實上至少已有十名未成年青少年死於新冠。近期，青少年新冠病毒感染死亡率高達22%，值得家長和監護人高度重視。

少數族裔傳媒負責人Sandy Close。(記者楊青／攝影)

Jose Perez醫師表示，洛杉磯中南區家庭健康中心每年為2萬7000兒童和青少年看診，多數是拉丁裔勞工家庭的孩子，另外10%左右的兒童和青少年來自非裔家庭青少年。據他瞭解，該區12-17歲青少年疫苗注射率低的主要原因，是因為很多孩子來自低收入家庭，他們的父母從事服務行業工作，比如很多人是餐館工人，早出晚歸，很難請假出來帶孩子去打針。洛杉磯縣大力推廣設立很多注射站，但很多地方還是需要開車去，沒有家長帶領，孩子無法完成打針。另外是一個重要原因是資訊錯誤，誤認為打疫苗要付很多錢，根本不知道是免費的。另外一些無證新移民則是擔心打疫苗是使用保險和社會福利，擔心政府秋後算賬，不敢去打疫苗。

Perez醫師呼籲提高對少數族裔和新移民社區的教育，消除誤解。他表示，現在整個洛杉磯地區大多數疫苗施打站已無需預約，只要提供姓名、地址等政府需要的簡單基本信息就可以打針，目前洛杉磯市已在兩所學校設立注射站，從下周開始就可以讓學生在校園中完成疫苗注射。