涉性騷醜聞 聖荷西州大體育總監調職

聖荷西州大體育總監因性騷擾醜聞被調職。(聖荷西州大官方臉書)

聖荷西 州立大學21日宣布，學校體育總監圖伊德(Mary Tuite)被調職。這是聖荷西州大前運動醫療主任蕭恩(Scott Shaw)涉及性騷 擾醜聞後，校方首次進行重大人事調動。

聖荷西州大足球 隊Spartans隊員柏伊斯(Julian Boice)表示，學校做了正確的事，這些日子以來，許多人認為某些特定事情得過且過即可，但事實上卻非如此。

聖荷西州大學生巴恩斯(Teddy Barnes)也贊同校方決定，認為他們向好的方向前進，將圖伊德調離職位。

因為涉及多起性騷擾案件醜聞，蕭恩已於去年8月自學校退休。他先前透過律師、否認曾有任何不當行為。蕭恩目前並未面臨任何刑事調查。

圖伊德曾擔任蕭恩的體育總監主管共三年半時間。圖伊德與聖荷西州大都拒絕針對此調職宣布，做任何評論。但在新聞稿內容中，學校列出兩件有關蕭恩指控的外部調查，第一起案件是發生在2009年，但後來蕭恩已予以澄清。第二起調查案件是發生於2019年，當時圖伊德時任體育總監，蕭恩被判定違反學校行為準則。

輿論抨擊，圖伊德應該更早對有關蕭恩的不良行為舉報，做出更快反應提報。「Next Door 家暴解決計畫」主任狄克曼(Esther Peralez-Dieckmanm)表示，學校做任何決定，都必須將倖存者與其安全作為核心。社區正密切注意校方如何處理此事。她期待，學校所傳達的信息是受害人需要支持，也需要被信任，校方做任何決定時，需要將他們放在優先位置。