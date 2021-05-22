庫克駁壟斷指控 稱控制應用商店 有助保證用戶隱私

蘋果執行長庫克出庭作證。(本報檔案照)

蘋果 公司首席執行官庫克 （Tim Cook）21日在Epic Games起訴蘋果(Apple)一案出庭作證。Epic Games是風靡全美的遊戲「要塞英雄 」（Fortnite）的開發商。法庭上，法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)對蘋果應用商店(App Store)商業模式以及其是否涉及壟斷對庫克展開了質詢。

庫克表示，蘋果在手機市場上面臨到激烈的競爭，試圖表明其並非佔據壟斷地位。同時庫克強調保證蘋果對應用商店的控制，有助於保證其對用戶隱私 安全的承諾，是其旗艦產品iPhone的特色之一。庫克說，若Epic Games獲勝，將使其對用戶的隱私性承諾無法實現，同時帶來應用商店市場的混亂。

然而，Epic Games認為，安全性只是蘋果用來對應用開發商收取30%佣金，並且控制開發商們的藉口。Epic Games表示，蘋果可以安全地開發其應用商店。

法官羅傑斯對庫克表示，有接近4成地應用開發商對於蘋果地應用商店表示不滿。

由於「要塞英雄 」的盈利模式主要基於玩家不斷在遊戲內購買角色以及其道具獲利，根據先前蘋果應用商店政策，此類行為都將被收取30%的佣金。

庫克在庭審說，蘋果公司並沒有針對應用商店的單獨財務報表，因此無法判定應用商店是否盈利。去年8月，「要塞英雄 」向所有繞過蘋果直接向Epic Games支付的用戶提供20%的折扣。隨即「要塞英雄 」便被蘋果應用商店下架。Epic Games在被下架後便展開對蘋果的法律訴訟，並且聲明將會在IOS系統上單獨運營自身的應用商店從而完全繞開蘋果的支付系統。