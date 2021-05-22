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台灣美食登灣區 主流電視KQED報導 吸引觀眾目光

記者江碩涵／灣區報導
台灣美食具有豐富的歷史文化脈絡，圖為台式牛肉麵。（記者江碩涵／攝影）
台灣美食具有豐富的歷史文化脈絡，圖為台式牛肉麵。（記者江碩涵／攝影）

不少人都相當懷念台灣美食的好味道，灣區近年來也有不少新開幕的台灣美食餐廳，不僅讓人解了鄉愁，同時也推廣了台灣美食文化到灣區。灣區在地媒體KQED從本月19日至28日開始一連串的「在灣區吃台灣美食」（Eating Taiwanese in the Bay）系列報導，不僅討論台灣美食的美味，同時也討論台灣美食的文化意涵與故事，吸引灣區許多人的目光。

KQED報導提到，約有三萬多個台灣人居住在灣區，而美食對台灣人來說是一種解鄉愁的方法，許多人對於10幾、20幾年前在台灣的生活經驗以及6000多英里外的台灣仍有著聯繫，無論是臭豆腐、牛肉麵還是芒果剉冰，都可以替台灣人帶來一段故事與記憶。

KQED報導指出，其實除了台灣人的社群、社區外，人們普遍對台灣的認識仍然不足，尤其是台灣在地緣政治上的特殊性，使得台灣至今仍非聯合國會員，且全球絕大多數的國家都與台灣沒有邦交關係，也導致美國在地的一般民眾對於台灣的認識並不深。

KQED報導指出，經營台灣便當的Stacy Tang就說，她2014年首度在屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）開餐廳時，許多顧客到場都說不知道台灣在哪裡，也有人問是不是泰國菜，或是有人問台灣與日本有什麼關係，而她也特別將「刈包」（gua bao）注釋為「台灣三明治」（Taiwanese sandwich），以免顧客看不懂。

KQED從本月19日至28日開始一連串的「在灣區吃台灣美食」，圖為台灣街頭小吃大...
KQED從本月19日至28日開始一連串的「在灣區吃台灣美食」，圖為台灣街頭小吃大腸包小腸。（記者江碩涵／攝影）

KQED報導指出，即便有些菜色很明確標示為台灣菜，但在當地的美食報導或分類上，也會被分為「中國菜」，但這同時也充滿了政治色彩。報導中訪到一位餐廳老闆林先生，他指出，台灣菜其實融合了各個歷史文化脈絡，台灣菜包括了原住民食物、日治時期的具日本風味又有台灣本土特色的食物、中國大江南北各省食物以及後期發展的各種街頭飲食文化。

林先生說，除了歷史因素外，台灣島上又有豐富的農漁產品，加上特殊的芝麻油、醬油等，這些共築成了台灣美食，也是台灣美食不可或缺的元素。

KQED報導刊出後，吸引許多台灣人轉載以及討論。南灣主婦蔣舜蘭說，她看完報導覺得相當感動，終於有人重視到台灣美食，且也表達出了台灣人對家鄉的思念，她時常打聽哪裡有新開的台灣餐廳，不僅可以支持同鄉的小商業，同時也能滿足自己想吃台灣菜的心情，一舉兩得。

南灣台裔工程師李育倫說，很期待看到更多台灣美食的相關報導，不僅可以讓更多人認識台灣，同時也能成為大家閒聊的話題，凝聚台灣人的社群力量。

美食對台灣人來說是一種解鄉愁的方法，圖為台灣人喜愛吃的滷牛肚。（記者江碩涵／攝影...
美食對台灣人來說是一種解鄉愁的方法，圖為台灣人喜愛吃的滷牛肚。（記者江碩涵／攝影）

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