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加州又逢乾旱年 節水規章難制訂

編譯組／灣區電
三角洲的農場是用水大戶。（Getty Images)
三角洲的農場是用水大戶。（Getty Images)

儘管大多數城市供水單位有其特定的水源，地表水(surface water)仍為加州最重要的水資源。一般而言，在乾旱情況下削減水源使用權，這將會對市政運作形成衝擊，一些小型機構、商家可能面臨限制用水的命運，更嚴重者，嚴重乾旱時期，私有土地持有人與農夫可能無法取得水源，任憑乾旱摧殘。

俄羅斯河(Russian River) 沿岸居民曼賽樂(Bret Munselle) 持有俄羅斯河的用水權，因此他可以從俄羅斯河抽水灌溉他在蘇諾瑪線的曼賽樂葡萄園(Munselle Vineyards) 。他說：「如果水源不見了，我將很難有個好收成，很難很難...。」

加州政府上一次廣泛採用削減用水權是在2012-2016的旱季。當時使用削減用水權時，州府手中沒有詳實的民眾用水資料。加州水資源控制理事會(The State Water Resources Control Board)發現，如要確實保護用水供應，避免過於嚴苛，過於繁瑣，理事會需要更詳實的資料。理事會在州議會指示下，向加州4萬多水權持有單位提出更為嚴格的測水標準與取水標準。

然而根據加州水資源控制理事會與州府官員，水權持有人並沒有提出抽取水量，以及從何地抽取用水的可靠資訊，也因為無法掌控水權持有人提供的資料，水資源控制理事會長期以來，一直無法確實控制用水狀況。

比方說，州法SB 88規定某些水權持有人必須每年呈報詳細用水資料，可是遵守法規，如實提報者不到五分之一，真的呈報資訊者，不到5%提出完整的用水資料。

雖然如此，管理三角洲地帶用水權的加州水利官員喬治(Michael George)說，目前情況稍有改善，愈來愈多加州水權持有人開始申報用水情形，申報內容也比以往改善。他自己也帶領一個團隊，研究如何改善測量用水情況。

他說，大家都需要可以分享，可以充分利用的正確詳實資訊。喬治並且指出，目前正進行發展衛星測水量技術OpenET。這個計畫將由美國太空總署(NASA)主持，Google等大型機構資助。OpenET除了測量天空的水蒸氣外，也可以測量特定地區的灌溉情況，取得正確用水資料。

加州又逢乾旱，削減水源使用權也成了人們關注的議題。（Getty Images)
加州又逢乾旱，削減水源使用權也成了人們關注的議題。（Getty Images)

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