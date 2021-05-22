我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

北灣溫莎市長涉性侵 終於辭職

編譯組 / 綜合報導
北灣小城溫莎的市長福波利被多名女性指控性侵，終於辭職。（取自溫莎市府網站）
北灣小城溫莎的市長福波利被多名女性指控性侵，終於辭職。（取自溫莎市府網站）

北灣蘇諾瑪縣的小城溫莎（Windsor）的市長福波利（Dominic Foppoli），在被多名女性指控性侵之後，終於辭職。事件一度在灣區引起巨大爭議，眾多聯邦和當地的官員都一度要求他辭職。

事件最早由舊金山紀事報爆出，此後越來越多的女性站出來表示自己曾經遭到福波利性侵。福波利在當地經營酒莊，名氣不小，也上過全國電視節目，被譽為是「酒鄉王子」。事件剛剛爆出的時候，福波利拒絕辭職。一個多月後，這個以葡萄酒聞名的北灣小鎮市長終於辭職。

福波利在致溫莎居民的一份聲明中，繼續否認這些性侵的指控。同時，針對舊金山紀事報報導的最新的前真人秀電視明星對他的指控，他也否認。

聲明說，「我毫不懷疑她提出這些指控是為了試圖讓自己從中獲利。」

佛羅里達州棕櫚灘市（Palm Beach）的警方正在調查有關指控。相關指控表示福波利在3月份訪問該地區時，對29歲的亞伯拉罕（Farrah Abraham）實施性侵犯。 紀事報報導，亞伯拉罕在紀事報發布獨家報導的六天前與警方取得了聯繫，該新聞報導詳細調查了其他女性對於福波利的指控，其中包括強迫口交和強姦。

亞伯拉罕出演MTV真人秀節目已是10年前的事情。她的節目包括「16歲與懷孕」（16 and Pregnant）和「青少年媽媽」（Teen Mom）。她的律師說，她已將證據移交給警察

「這不是一個『他說，她說』的情況。她有身體上的證明，」律師庫文（Spencer Kuvin）說。 「我們認為這是屬於重罪。」福波利並未回應傳媒的查詢提問。

目前福波利的案件已經轉到了加州總檢察長辦公室來處理。辦公室發言人瓦倫西亞（Juan Valencia）說，蘇諾瑪縣警察正在調查針對福波利的性侵指控，尚未將調查結果提交給檢察長辦公室。檢察長辦公室將決定是否提起刑事訴訟。

性侵 警察 舊金山

上一則

專家：加州欲戰勝疫情 青少年打疫苗是關鍵

下一則

加州又逢乾旱年 節水規章難制訂

延伸閱讀

女神卡卡痛訴19歲遭製作人性侵懷孕 「不想再回憶」

女神卡卡痛訴19歲遭製作人性侵懷孕 「不想再回憶」
佛利蒙性侵案 嫌犯另涉多起攻擊女性案

佛利蒙性侵案 嫌犯另涉多起攻擊女性案
佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民
佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民
氣溫又升 金山東灣、北灣周末再現紅旗警報

氣溫又升 金山東灣、北灣周末再現紅旗警報

熱門新聞

加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
紐約飛往舊金山的Jetblue航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

2021-05-19 00:45
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

被打、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 00:27
加州中位數房價再創新高，專家認為泡沫化可能性高。圖：pixabay

加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大

2021-05-18 02:16
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

遭打傷、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁