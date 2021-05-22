北灣溫莎市長涉性侵 終於辭職

北灣小城溫莎的市長福波利被多名女性指控性侵，終於辭職。（取自溫莎市府網站）

北灣蘇諾瑪縣的小城溫莎（Windsor）的市長福波利（Dominic Foppoli），在被多名女性指控性侵 之後，終於辭職。事件一度在灣區引起巨大爭議，眾多聯邦和當地的官員都一度要求他辭職。

事件最早由舊金山 紀事報爆出，此後越來越多的女性站出來表示自己曾經遭到福波利性侵。福波利在當地經營酒莊，名氣不小，也上過全國電視節目，被譽為是「酒鄉王子」。事件剛剛爆出的時候，福波利拒絕辭職。一個多月後，這個以葡萄酒聞名的北灣小鎮市長終於辭職。

福波利在致溫莎居民的一份聲明中，繼續否認這些性侵的指控。同時，針對舊金山紀事報報導的最新的前真人秀電視明星對他的指控，他也否認。

聲明說，「我毫不懷疑她提出這些指控是為了試圖讓自己從中獲利。」

佛羅里達州棕櫚灘市（Palm Beach）的警方正在調查有關指控。相關指控表示福波利在3月份訪問該地區時，對29歲的亞伯拉罕（Farrah Abraham）實施性侵犯。 紀事報報導，亞伯拉罕在紀事報發布獨家報導的六天前與警方取得了聯繫，該新聞報導詳細調查了其他女性對於福波利的指控，其中包括強迫口交和強姦。

亞伯拉罕出演MTV真人秀節目已是10年前的事情。她的節目包括「16歲與懷孕」（16 and Pregnant）和「青少年媽媽」（Teen Mom）。她的律師說，她已將證據移交給警察 。

「這不是一個『他說，她說』的情況。她有身體上的證明，」律師庫文（Spencer Kuvin）說。 「我們認為這是屬於重罪。」福波利並未回應傳媒的查詢提問。

目前福波利的案件已經轉到了加州總檢察長辦公室來處理。辦公室發言人瓦倫西亞（Juan Valencia）說，蘇諾瑪縣警察正在調查針對福波利的性侵指控，尚未將調查結果提交給檢察長辦公室。檢察長辦公室將決定是否提起刑事訴訟。