矽谷人新樂園…太浩湖菁英小鎮 貧富兩重天

一個最奇怪的地方：太浩小鎮英科靈的貧富差距極端化。（Getty Images）

很多搖滾明星和名人、金融高管和首席執行官，以及最近的矽谷科技寵兒們來到英科靈（Incline）村落腳。這是太浩湖北岸的一個菁英小村莊，湖邊和山邊到處是豪宅。

英科靈村長期以來一直吸引著富人和名人：首先，內華達州不征收所得稅，房產稅也低得多。加上湖邊的位置引人注目，離機場只有45分鐘的路程，被公共土地、森林和山脈所圍繞。

英科靈村感覺更像是一個鄉村俱樂部，而不是一個小鎮。它有兩個高爾夫球場、私人沙灘和私人滑雪場。另一條主幹道是湖濱大道，這是湖邊的第一排房地產，價格不菲。

人口普查 顯示，英科靈村87%的居民是白人，家庭年收入的中位數接近10萬元。但英科靈村並不全是富有的白人。在英科靈高中的325名學生中，超過三分之一的人有資格獲得免費和減價午餐。一個為低收入 家庭提供心理健康和財務需求服務的當地非營利組織「Tahoe Family Solutions」接到的救助請求，在疫情 期間激增了400%。主任布倫登（Leslie Blunden）說，該鎮近50%的人口生活在貧困線附近或貧困線下。許多來到他的組織求助者都是講西班牙語和沒有證件的人，沒有參加人口普查。他們是英科靈的勞動力，許多人住在公寓裡，在多個家庭之間分攤房租費用。

英科靈的富人和窮人之間最奇怪的例子之一，是Tahoe Family Solutions經營的舊貨店。非營利組織執行董事格拉斯哥（Robin Glasgow）說，他看到很多家庭來到舊貨店，尋找他們能夠負擔得起的衣服和家庭用品，例如為他們的孩子買一件1元的T恤和50分的襪子。而舊貨店的另一半客戶可以花2000元在一張義大利大理石桌子上，「想象一下所有這些都撞在一起，這裡實在是個最奇怪的地方，」格拉斯哥說。

格拉斯哥說，英科靈的一半富人維持著非營利組織的運作，他們的慈善事業非常慷慨。Tahoe Family Solutions的百萬元年度預算中大約有40%來自個人捐款。當疫情出現時，英科靈較富裕的居民團結起來，為非營利組織和有需要的人籌集資金。

自疫情以來，大量來自灣區的新房主也湧入英科靈村，估計在過去的一年中，有150個家庭搬來這裡。太浩湖有一種特殊的氛圍和能量，人們都想分一杯羹。