我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

矽谷人新樂園…太浩湖菁英小鎮 貧富兩重天

編譯組／太浩湖21日電
一個最奇怪的地方：太浩小鎮英科靈的貧富差距極端化。（Getty Images）
一個最奇怪的地方：太浩小鎮英科靈的貧富差距極端化。（Getty Images）

很多搖滾明星和名人、金融高管和首席執行官，以及最近的矽谷科技寵兒們來到英科靈（Incline）村落腳。這是太浩湖北岸的一個菁英小村莊，湖邊和山邊到處是豪宅。

英科靈村長期以來一直吸引著富人和名人：首先，內華達州不征收所得稅，房產稅也低得多。加上湖邊的位置引人注目，離機場只有45分鐘的路程，被公共土地、森林和山脈所圍繞。

英科靈村感覺更像是一個鄉村俱樂部，而不是一個小鎮。它有兩個高爾夫球場、私人沙灘和私人滑雪場。另一條主幹道是湖濱大道，這是湖邊的第一排房地產，價格不菲。

人口普查顯示，英科靈村87%的居民是白人，家庭年收入的中位數接近10萬元。但英科靈村並不全是富有的白人。在英科靈高中的325名學生中，超過三分之一的人有資格獲得免費和減價午餐。一個為低收入家庭提供心理健康和財務需求服務的當地非營利組織「Tahoe Family Solutions」接到的救助請求，在疫情期間激增了400%。主任布倫登（Leslie Blunden）說，該鎮近50%的人口生活在貧困線附近或貧困線下。許多來到他的組織求助者都是講西班牙語和沒有證件的人，沒有參加人口普查。他們是英科靈的勞動力，許多人住在公寓裡，在多個家庭之間分攤房租費用。

英科靈的富人和窮人之間最奇怪的例子之一，是Tahoe Family Solutions經營的舊貨店。非營利組織執行董事格拉斯哥（Robin Glasgow）說，他看到很多家庭來到舊貨店，尋找他們能夠負擔得起的衣服和家庭用品，例如為他們的孩子買一件1元的T恤和50分的襪子。而舊貨店的另一半客戶可以花2000元在一張義大利大理石桌子上，「想象一下所有這些都撞在一起，這裡實在是個最奇怪的地方，」格拉斯哥說。

格拉斯哥說，英科靈的一半富人維持著非營利組織的運作，他們的慈善事業非常慷慨。Tahoe Family Solutions的百萬元年度預算中大約有40%來自個人捐款。當疫情出現時，英科靈較富裕的居民團結起來，為非營利組織和有需要的人籌集資金。

自疫情以來，大量來自灣區的新房主也湧入英科靈村，估計在過去的一年中，有150個家庭搬來這裡。太浩湖有一種特殊的氛圍和能量，人們都想分一杯羹。

疫情 人口普查 低收入

上一則

前線醫護疲憊不堪 聖縣3大工會要求支援

下一則

加州加碼投資教育 規模空前

延伸閱讀

IMF籲實施500億美元計畫 助全球民眾接種疫苗

IMF籲實施500億美元計畫 助全球民眾接種疫苗
「改善亞裔醫療環境」 林彥峯創辦史丹福亞洲健康中心

「改善亞裔醫療環境」 林彥峯創辦史丹福亞洲健康中心

加州搶劫、持槍減罪2法案 遭永久擱置

加州搶劫、持槍減罪2法案 遭永久擱置
加州搶劫、持槍減罪2法案 遭永久擱置

加州搶劫、持槍減罪2法案 遭永久擱置
疫苗奏效 歐洲多國解封在即

疫苗奏效 歐洲多國解封在即

熱門新聞

加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
紐約飛往舊金山的Jetblue航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

2021-05-19 00:45
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

被打、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 00:27
加州中位數房價再創新高，專家認為泡沫化可能性高。圖：pixabay

加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大

2021-05-18 02:16
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

遭打傷、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁