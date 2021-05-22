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加州加碼投資教育 規模空前

編譯組／加州電
紐森州長大手筆再撥485億元大學教育投資，前所未有。 （Getty Images）
紐森州長大手筆再撥485億元大學教育投資，前所未有。 （Getty Images）

根據加州州長紐森日前所提教育基金，加州公立大學與學院將獲取大批經費，用來擴充學生可負擔住屋、修護校園老舊建築、充實學生就職訓練等。

加州預算經費今年出現超出預期的750億元盈餘，提供紐森充實經費，彌補去年新冠危機的預算刪減，同時提供加大、加州州大、加州社區學院，以及加州學生補助金委員會485億元經費，全面改善加州教育環境，這種大手筆教育投資情形前所未有。紐森說，增加經費幾乎是加州與加州州大系統所有學校普通基金的5%。

紐森已對改善加州幼稚園至高中公校教育提出高達937億元基金，這筆485億元的大手筆大學教育投資更是錦上添花。紐森於14日記者會中稱，這是前所未有的情形。

紐森改善加州高等教育政策包括於未來兩年內，提供加大、加州州大各校，以及加州社區學院40億元經費，改善學生可負擔住屋，或者用來收購土地，建蓋學生宿舍，提供來自低收入家庭的大學生使用。

紐森亦主張提供1億1500萬元經費，發展開放性教育資源，讓學生無需花錢購買昂貴的教科書。他批評教科書出版機構過度加重學生經濟負擔。

紐森表示，他所提出的教育發展政策重點在於彌補學生的教育成效差距，讓2021年加州高等教育秋季班學生無需多繳學費，配合加州工作力需求發展教育，同時擴大網路遠距教學。雖然如此，加大理事會目前仍考量增加加大今年秋季班學費。

加州高等教育系統為全國最大，最多元化的高等教育體系。加大、加州州大、加州社區學院體系總共培養近300萬名學生。加州高等教育系統全體師生14日一致讚揚紐森發展加州高等教育的大手筆投資。

加大總校長杜雷克 (Michael V. Drake) 與加大理事會主席培雷茲 (JohnA. Perez) 14日表示，這是加大系統153年歷史中，所獲得最大一筆來自州府的教育經費補助。加大系統將取得8億700萬元補助金。紐森不但彌補去年新冠危機對加大所刪減的3億240萬元州府教育補助，同時增加提供5億600萬元經費，協助學生發展特長，以及校園多元化發展。

紐森同時要求提供幼稚園至高中的教育基金，其中包括：

• 每年添加低收入家庭課後活動與暑假活動10億元基金。

• 擴大加州精神健康計畫，每年提供40億元為年輕人精神健康經費。

• 提供教師與學校員工33億元訓練經費。

加州 教育 紐森

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