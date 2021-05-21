灣區6縣 可能無緣進入黃色層級

灣區六縣可能無法在加州6月15日全面重開前進入黃色級別。（美聯社）

灣區 目前還有六縣未進入限制最寬鬆的黃色級別，然而，他們或許已經沒有機會。

由於加州 已宣布，6月15日起將停止使用顏色分級制，全面重開經濟，現在離這個日期只剩四周。說實話，橙色級別和黃色級別的規定其實分別不大，主要差別在，黃色級別商店和活動場所的顧客容量上限比較高，不提供餐點的酒吧可以提供室內服務。不過，官員表示，黃色級別讓人感覺比較安心。

經濟全面重開後，橙色級別縣關閉超過一年的酒吧可以恢復提供室戶服務，而唯一還在紅色級別的蘇拉諾縣的改變會比較大。

阿拉米達縣已在橙色級別待了八周。衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）說：「前進黃色級別的好處是，可以提供商家和居民一個機會適應另一個程度的重開。不過，如果就算沒有機會進入黃色級別，我們也應該有辦法順利過渡。」

一個縣要進入黃色級別，必須連續兩周新冠確診率低於2%，以及新增人均病例每10萬人不得超過2人。除了蘇拉諾縣，灣區其他八縣都已符合確診率低於2%的要求，但只有舊金山、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣同時符合新增人均病例數的要求。

對蘇拉諾縣來說，進入黃色級別已完全沒有希望，因為要前進兩級不夠時間。其他五縣進入黃色級別的最後機會在6月1日。

加州目前有13縣位於黃色級別，人口約占加州總人口44%。南加州在控制疫情 方面遜於灣區，但冬季受疫情重創的洛杉磯縣和橙縣已進入黃色級別。

摩斯指出，加州包括灣區在內的多個地區，3月和4月病例有所增加，是導致許多縣無法進入黃色級別的原因之一。他表示，病例增加可能與經濟重開和民眾春假出遊有關。

摩斯希望居民對重開保持耐心，並要了解，不是所有人都可以以相同的步伐前進。

摩斯說：「儘管經濟和社會重開的程度愈來愈大，但民眾有根據自己意願保持謹慎的權利，我們必須予以尊重。不過，從公共衛生角度來看，我認為許多限制可以被合理解除。」