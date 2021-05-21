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加州搶劫、持槍減罪2法案 遭永久擱置

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠商會等機構曾舉行記者會反對SB82法案。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠商會等機構曾舉行記者會反對SB82法案。（記者劉先進 ／攝影）

加州參議員斯金納（Nancy Skinner）此前提出的SB82法案，將不涉及重傷、未使用致命武器的搶劫重罪降為盜竊輕罪。加州議員李天明（Alex Lee）提出希望減輕槍枝暴力犯罪加刑的AB1509法案。兩個法案頗受華人關注，此前進入暫停擱置狀態（Suspense File）。加州參議會和眾議會的撥款委員會20日會議上，兩個法案分別經複核後被永久擱置。

李少敏：意指已被否決 加州巨大成功

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，21日是州立法機構的財政截至日期，由於加州參眾兩會的撥款委員會均在20日決定兩個法案永久擱置，這意味著法案已被否決。

SB82號法案希望設立一級小偷小摸罪，對於低於950元的盜竊，可能涉及武力或恐懼，但不造成嚴重身體傷害或涉及使用致命武器，將被處以最高一年的監禁和/或1000元的罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸罪，可判處6個月以下監禁和/或1000元罰款。

AB1509法案核心是減輕加刑處罰。現行法律規定，在實施特定重罪過程中親自使用槍枝的，在州監獄中的刑期增加10年。在實施這些重罪中親自和故意開槍的，加刑20年。若開槍並對任何其他人造成重傷或死亡的，加刑25年至終身監禁。AB1509法案將把這些加刑分別減少到1年、2年和3年。現行法律規定，在實施重罪的過程中，從機動車中開槍，意圖或實際造成重傷或死亡的，可在州監獄中加刑加5、6或10年。AB1509法案將把州監獄中的加刑減少到1、2或3年。

兩個法案遭到加州地檢官協會等組織的強烈反對，還專門召開線上記者會表達反對意見。

李少敏說，感謝支持者和盟友，特別是屋崙華埠商會、商業和住房網絡（Business and Housing Network ）、矽谷華人協會（Silicon Valley Chinese Association）、華美賦權協會（Chinese American Institute for Empowerment）和加州反毒聯盟的合作，以及支持的媒體朋友。

他表示，這對加州來說是一個巨大的成功。 讓大家繼續共同努力，監督和挫敗任何影響公共安全的惡性法案。其盟友鼓勵加州人對所有與公共安全有關的問題保持警惕，並繼續一起堅決反對任何影響公共安全的惡性法案。

陳錫澎：感謝立法者傾聽社區聲音

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，感謝州參議會撥款委員會的主席和委員會成員將SB82法案永久擱置。也感謝立法者傾聽社區的聲音。

加州檢察官協會主席、艾爾度拉多縣地檢長（El Dorado County）皮爾森（Vern Pierson）表示，兩個法案魯莽而不計後果，會使所有加州人的安全受到影響。 在華裔的大力支持下，法案被阻擊。

矽谷華人協會會長許志忻（Jason Xu）表示，協會基金會對近年來社區安全的惡化極為關注，並譴責針對亞裔的暴力行為。 阻擊法案將是朝著改善公共安全的正確方向邁出的第一步。

加州地檢官協會（CDAA）此前舉行記者會反對AB1509法案。（記者劉先進 ／翻...
加州地檢官協會（CDAA）此前舉行記者會反對AB1509法案。（記者劉先進 ／翻攝）

加州 監獄 華人

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