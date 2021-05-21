聖荷西生活工資 7月1日起調至24.07元

聖荷西市府宣布調整新一年的「生活工資」時薪至24.07元，不提供健康保險則為25.31元。（市府官網截圖）

聖荷西 市政府公布最新的聖荷西市最低「生活工資」的執行標準。從2021年7月1日起，聖荷西市的最低「生活工資」分為兩大情況。在提供醫療健康保險 的情況下，「生活工資」的時薪從現今的23.31調整為24.07元；在不提供健康保險的情況下，「生活工資」的時薪從現今的24.56調整為25.31元。

根據市府文件顯示，根據政策，市府的「平等保障辦公室」( Office of Equality Assurance，簡稱OEA)審查了「聯邦健康和服務中心」（Health and Human Services ，簡稱HHS）的貧困準則，與經濟研究所的評估人員一起調整聖荷西市2021年「生活工資」的調整比率。

現今的聖荷西市的生活工資的計算標準為：2021年聯邦貧困收入x地理調整=聖荷西市的三口之家的生活工資。一個三口之家的聯邦貧困綫在2021年提升為21960元（即時薪10.56元），同時地理調整係數增加了20個點達到了143.3%。即一個三口之家在聖荷西的生活成本要比全國高出143.3%。

市府文件還表示，由於與市政僱員聯合會(AFSCME)等市府雇員工會的談判仍然在進行之中。值得注意的是，市府的「生活工資」標準適用於市府的僱員（包括入門級別的員工）。根據聖荷西市公布的最低時薪 標準，聖荷西市的最低時薪標準為15.45，還不到市府的「生活工資」標準的三分之二。同樣，由於聖荷西市高昂的住房開支以及育兒支出，許多民眾都表示即使是市府公布的25.31的「生活工資」依然不足以使雙薪家庭的三口之家生活。