金山移民多 市府語言翻譯服務 被評估待加強

市府民政及移民辦公室（OCEIA）的報告顯示舊金山的多語言服務有待加強 。（取自OCEIA報告）

舊金山 是國際都會城市，移民 很多。據悉三分之一的舊金山人都是移民。在面相移民社區的多語言翻譯服務方面，市府內部的報告也指出，市府應該要多多加強。

舊金山市議會5月20日（周四）聆聽了市府民政及移民辦公室（OCEIA）的報告。報告建議指出，市府應該增加語言翻譯服務，尤其是應對自然災害與緊急安全的時候，以及要求市府內部有一個統一的語言服務部門，並且和社區團體合作。此外，報告也建議市府要增加更多不同種類的語言的服務。

根據OCEIA的數字，有43%的5歲以上舊金山居民在家中都說除了英語之外的另一種語言，顯示舊金山在多語言服務方面的必要性。同時舊金山也一直都有多語言服務立法（Language Access Ordinance），保障移民社區能夠沒有語言障礙來知悉市政的信息。

舊金山市議會也料將跟進立法。議長華頌善（Shamann Walton）辦公室指出，屆時會因應報告的建議來提出立法改善，以及和多個社區團體溝通，聆聽回饋。現在在華裔社區中，華人 權益促進會（CAA）是牽頭的多語言中文翻譯服務的機構，會和市府簽訂合同提供相關的協助。

報告發現，在市府多語言服務的時候，中文的服務次數是最多的，占了幾乎一半。其中，粵語的服務次數是占了44%，國語的服務是占了4%，加起來大約是48%。而西班牙語則是除了粵語和國語之外的第三大服務次數最多的語言，占比約39%。

舊金山市府中有56個部門需要向OCEIA公室提交多語言服務的報告。OCEIA的數據顯示，56個部門中，只有53個部門交了相關的報告，有些部門可能並未有完全執行多語言服務的政策。據悉像是一些對外服務的部門的申請表格，都只有英文，而沒有翻譯的版本。

「能夠平等地獲得及時、準確的信息和服務，應該是一種標準，」OCEIA的報告中說。「這在危機、緊急情況、和公共衛生和安全事件中顯得尤為重要。」