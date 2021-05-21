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家長別緊張 最新報告：兒童染疫住院率被高估

編譯組／灣區20日電
最新研究報告指出，兒童因為感染新冠肺炎住院的風險被高估。（取自推特）
最新研究報告指出，兒童因為感染新冠肺炎住院的風險被高估。（取自推特）

兩份新研究報告指出，兒童因新冠肺炎住院的風險被住院率數據過份高估。事實上，被發現感染新冠病毒的住院兒童將近一半並無出現症狀。他們住院是為了治療其他疾病。

刊登在美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）期刊「醫院小兒科」（Hospital Pediatrics）的研究報告和附帶的意見文章指出，儘管數據表示兒童的新冠感染率愈來愈高，但他們因感染新冠住院的風險仍然很低。

史丹福大學小兒傳染病學專家，也是研究報告作者之一的馬修醫師（Roshni Mathew）說：「我們的研究發現，45%新冠檢測結果呈陽性的住院兒童，是因為其他疾病住院的，例如闌尾炎、過敏等，與新冠肺炎完全無關。」

衛生專家表示，家長和決策者在感染率下降、疫苗接種率上升、學校和商業重開的情況下，會對未滿12歲還不能接種疫苗的兒童進行染疫風險評估，這項發現對減輕民眾恐懼非常重要。

共同撰寫研究附帶意見的舊金山加大小兒科醫師貝克（Amy Beck）說：「這項發現很重要，因為我們希望盡可能準確評估兒童染疫的風險。」

貝克指出，兒童染疫住院的風險並不是零，兩項研究中都有出現重症的染疫兒童，但實際上所占的比例比數據顯示的要小。她說：「在考慮關閉學校或暫停孩子參加對他們的健康非常重要的活動時，我們必須注意到這一點。」

長期以來，人們一直認為，18歲以下的未成年人，特別是12歲以下的兒童，較不易因為感染新冠病毒出現重症。不過，隨著學校和商業重開，兒童在感染者中所占的比例有增加的趨勢。

美國小兒科學會和兒童醫院協會（Children’s Hospital Association）的追蹤數據顯示，兒童在全國新冠病例總數中占14%，每周新增病例中占24%。在美國24州和紐約市通報的數據中，住院兒童占住院總人數的1.3%到3.1%，因為感染新冠需要住院的兒童只占兒童新冠總確診數的0.1%到1.9%。

加州數據也顯示，兒童占新冠總確診病例的13%，因為死亡病例太少，死亡率被列為0%。

另一項研究調查瑪德拉（Madera）山谷兒童醫院（Valley Children’s Hospital）的新冠病例，在163名住院後確診感染新冠肺炎的病例當中，只有一名16歲少年因呼吸衰竭死亡。

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