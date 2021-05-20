我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

黃一峰白血病復發 孫曉光籲捐髓救「我最好的朋友」

記者李榮／聖荷西報導
孫曉光（右）非常擔心好友黃一峰（中）的病情，懇求大家盡快登記加入骨髓資料庫。（孫曉光提供）
孫曉光（右）非常擔心好友黃一峰（中）的病情，懇求大家盡快登記加入骨髓資料庫。（孫曉光提供）

聖他克拉拉縣資深華裔檢察官黃一峰（Charlie Huang）因白血病復發，正在尋求骨髓配對，引起社區關心。黃一峰的好友孫曉光指出，黃一峰為人正直、熱心，又還有三個小孩。黃一峰是孫曉光「最好的朋友，沒有之一」，希望大家都能申請加人骨髓樣本資料庫，「為Charlie捐獻骨髓，挽救一個年輕的生命。」

黃一峰是前南灣華僑文教服務中心主任黃公弼的兒子。現年45歲的黃一峰在地方檢察官辦公室工作已20年，2010年協助成立全國亞太裔檢察官協會。2019年時黃一峰被診斷出白血病，曾一度康復，但近來又復發。

孫曉光指出，黃一峰建立了全國亞裔檢察長聯盟和亞裔法學院學生獎學金，鼓勵亞裔律師做法官或進入各級司法部門，為華裔在法庭裡伸張正義，「當我們亞裔開始政治覺醒時，關心的大多是立法部門的職位，學區委員、市議員、聯邦或州議員，很少有人知道司法部門的影響力。」

孫曉光表示，他和Charlie在十年前成為志同道合的朋友，「友誼延伸到我們的朋友圈，延續到今天。我們玩在一起，夢想在一起，分享生活中的瑣碎細節和國家大事和新聞。我們高爾夫球技不相上下，之後的酒吧聊天是我們十年來的思想交流的最好時光。我不能沒有你，我都六十多了，你才四十出頭，怎麼可以先我而去？」

他表示，在黃一峰重回史丹福醫院的前一天，兩人打了一場高爾夫，地點就在他們最喜歡的海邊球場，打完球後又去吃了一頓牛排，「我們一會哭，一會笑，在脆弱的生命的邊緣彼此託付未來。我可以為他獻出一切我的器官和物質財富，只要能把他的生命延續下來。 」

孫曉光說，希望所有人都能參加骨髓匹配測試，在茫茫人海裡找到一人挽救Charlie的生命。骨髓捐贈後的恢復很快，對身體沒有任何影響，幾天就重新再生回來，「願好人有好報！ 謝謝大家！」

骨髓樣本資料庫申請辦法：1. 發短信到61474，鍵入：angelforcharlie。2. 你會接到一個短信回覆，內有連結。3. 點擊鏈接，在線註冊。4. 填寫表格：選第一項「Join the Donor Registry」。5. 3至5個工作日內將收到一個藥簽盒。6. 在灣區者，可以到辦公室來取藥簽盒。來取藥簽盒的朋友請選「Live event，I have swab kit」。7. 口腔內臉頰取樣。8. 回到註冊頁面，完成註冊：用手機攝像掃描條碼標識符，以便找到連結。如果連結失敗，請在手機中輸入條碼的號碼。9. 註冊完成後30分鐘，將收到一條短信確認。請回答「是」。10. 寄回藥簽盒。藥簽盒將在2-3天內抵達。將樣本輸入資料庫大約需要2周。

在灣區者也發郵件到 [email protected]，以便約定時間取藥簽盒。位址：70 West Hedding Street in San Jose。

亞裔 司法部 灣區

上一則

聖縣新規 職場疫苗接種追蹤 7點要注意

下一則

加州縣衛生部門聯合會 籲紐森增加地方公共衛生預算

延伸閱讀

舊金山華裔檢察官 急尋骨髓捐贈 全球覓無匹配

舊金山華裔檢察官 急尋骨髓捐贈 全球覓無匹配
金山華裔檢察官黃一峰白血病復發 急尋骨髓捐贈

金山華裔檢察官黃一峰白血病復發 急尋骨髓捐贈
木材短缺價格大漲 影響灣區住房建設

木材短缺價格大漲 影響灣區住房建設
灣區「同職業」夫妻檔 軟體設計師最常見

灣區「同職業」夫妻檔 軟體設計師最常見
加州縣市 灣區接種率最高 住院率最低

加州縣市 灣區接種率最高 住院率最低

熱門新聞

佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
美元。（路透）

擁多少錢才算富人？金山灣區標準 年淨資產380萬元

2021-05-13 00:43
25歲男子夏爾瑪因坐在無人駕駛Tesla汽車後座過海灣大橋，日前被捕。(圖取自YouTube)

狂男坐無人駕駛Tesla後座 招搖過橋 遭檢舉後被捕

2021-05-13 18:21
紐約飛往舊金山的Jetblue航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

2021-05-19 00:45
80歲亞裔老人被推倒在地搶劫，劫匪還猛搧耳光。（視頻截圖）

東灣亞裔80歲老翁遇劫匪 遭推倒搧耳光

2021-05-12 14:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在