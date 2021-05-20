黃一峰白血病復發 孫曉光籲捐髓救「我最好的朋友」

孫曉光（右）非常擔心好友黃一峰（中）的病情，懇求大家盡快登記加入骨髓資料庫。（孫曉光提供）

聖他克拉拉縣資深華裔檢察官黃一峰（Charlie Huang）因白血病復發，正在尋求骨髓配對，引起社區關心。黃一峰的好友孫曉光指出，黃一峰為人正直、熱心，又還有三個小孩。黃一峰是孫曉光「最好的朋友，沒有之一」，希望大家都能申請加人骨髓樣本資料庫，「為Charlie捐獻骨髓，挽救一個年輕的生命。」

黃一峰是前南灣華僑文教服務中心主任黃公弼的兒子。現年45歲的黃一峰在地方檢察官辦公室工作已20年，2010年協助成立全國亞太裔檢察官協會。2019年時黃一峰被診斷出白血病，曾一度康復，但近來又復發。

孫曉光指出，黃一峰建立了全國亞裔 檢察長聯盟和亞裔法學院學生獎學金，鼓勵亞裔律師做法官或進入各級司法部 門，為華裔在法庭裡伸張正義，「當我們亞裔開始政治覺醒時，關心的大多是立法部門的職位，學區委員、市議員、聯邦或州議員，很少有人知道司法部門的影響力。」

孫曉光表示，他和Charlie在十年前成為志同道合的朋友，「友誼延伸到我們的朋友圈，延續到今天。我們玩在一起，夢想在一起，分享生活中的瑣碎細節和國家大事和新聞。我們高爾夫球技不相上下，之後的酒吧聊天是我們十年來的思想交流的最好時光。我不能沒有你，我都六十多了，你才四十出頭，怎麼可以先我而去？」

他表示，在黃一峰重回史丹福醫院的前一天，兩人打了一場高爾夫，地點就在他們最喜歡的海邊球場，打完球後又去吃了一頓牛排，「我們一會哭，一會笑，在脆弱的生命的邊緣彼此託付未來。我可以為他獻出一切我的器官和物質財富，只要能把他的生命延續下來。 」

孫曉光說，希望所有人都能參加骨髓匹配測試，在茫茫人海裡找到一人挽救Charlie的生命。骨髓捐贈後的恢復很快，對身體沒有任何影響，幾天就重新再生回來，「願好人有好報！ 謝謝大家！」

骨髓樣本資料庫申請辦法：1. 發短信到61474，鍵入：angelforcharlie。2. 你會接到一個短信回覆，內有連結。3. 點擊鏈接，在線註冊。4. 填寫表格：選第一項「Join the Donor Registry」。5. 3至5個工作日內將收到一個藥簽盒。6. 在灣區 者，可以到辦公室來取藥簽盒。來取藥簽盒的朋友請選「Live event，I have swab kit」。7. 口腔內臉頰取樣。8. 回到註冊頁面，完成註冊：用手機攝像掃描條碼標識符，以便找到連結。如果連結失敗，請在手機中輸入條碼的號碼。9. 註冊完成後30分鐘，將收到一條短信確認。請回答「是」。10. 寄回藥簽盒。藥簽盒將在2-3天內抵達。將樣本輸入資料庫大約需要2周。

在灣區者也發郵件到 [email protected]，以便約定時間取藥簽盒。位址：70 West Hedding Street in San Jose。