亞裔警執勤遭槍殺 屋崙華埠商會呼籲捐款

30歲的士德頓柬埔寨裔警員傑米·因（Jimmy Inn）11日處理家暴案件時，被嫌犯開槍擊中、不治身亡。屋崙華埠商會設立基金，希望民眾捐款幫助他的家人。（取自士德頓警局臉書）

30歲的士德頓（Stockton）柬埔寨裔警員傑米·因（Jimmy Inn）11日處理家暴案件時，被嫌犯開槍擊中、不治身亡。他的葬禮19日舉行，不少市民自發送他最後一程。傑米·因的太太泰拉（Tela Inn）也在警局工作，他們共同撫養一個7個月大的兒子、12歲的繼女和14歲的繼子。屋崙 (另譯奧克蘭)華埠 商會主席陳錫澎表示，商會特別設立基金，也呼籲民眾捐款支持傑米·因的家人。

槍擊事件發生在士德頓La Cresta Way的4400街區。警方說，傑米·因在11日上午9時45分左右，接到家庭暴力報告，前往事發地區。上午10時7分，他到達現場敲門，並站到一邊。接著有聲音從屋內出來，「嘿，員警。」此人隨後向傑米·因連開多槍。槍手後來被確認為30歲的蘭斯·洛（Lance Lowe）。

隨後，另一名警官弗里爾（Pancho Freer）趕到，發現蘭斯·洛站在傑米·因的身前，手上拿著一把槍。蘭斯·洛隨即開槍，弗里爾和他交火。蘭斯·洛又短暫地跑回家中，片刻後抱著他8歲的兒子返回。他拒絕聽從警官的命令，還要勒死兒子。這時一名目擊者抓住了蘭斯·洛，警員得以開槍打中他。弗里爾和傑米·因都被送往醫院，兩人均因傷勢過重而死亡。

陳錫澎表示，對傑米·因在執行任務時殉職深感沉痛，華埠社區也希望提供力所能及的幫助。想要捐款的熱心民眾可寫支票 至屋崙華埠商會基金會，支票抬頭：Oakland Chinatown Chamber Foundation，memo: Officer Inn's fund。