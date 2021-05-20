加州縣衛生部門聯合會 籲紐森增加地方公共衛生預算

潘君達呼籲州府投資地方公衛。（記者陳程威/記者會截圖）

新冠疫情已經導致超過6.2萬加州 居民死亡，過300萬加州居民感染新冠病毒。負責加州具體防疫的各縣衛生部門負責人曾要求州長紐森（Gavin Newsom ）從2020-21年州府預算 中，為地方公衛提供2億元的預算資金。但是在日前公布新一年度高達2680億元預算案中，並沒有2億元的地方公衛預算。

19日，加州縣衛生部門聯合會（County Health Executives Association of California）召開記者會，要求紐森將地方公衛預算增加到預算的最終稿之中。

州參議會衛生委員會（Senate Committee on Health）主席，同時也是第六選區華裔州參議員潘君達（Richard Pan）表示，投資 在公衛衛生十分重要。在過去一年半的疫情中，就有超過50萬美國民眾因新冠死亡。投資在公共衛生，就是投資在保護美國人民與加州人民的生命健康安全。除了新冠之外，還有很多其他公共衛生的病狀也需要地方衛生人員去應對。此外，包括地方衛生部門的檢測中心等措施也需要相應的投資。

潘君達表示，地方公衛部門多年以來的資金都十分不足，必須要投資足夠的資源，從而幫助地方公衛部門有足夠的人力、資源與檢測中心等去建立地方公衛的公共設施。

州眾議會衛生委員會主席伍德（Jim Wood）對於紐森沒有包含地方公衛預算到最新的州預算之中，非常失望。他表示，公衛人員在疫情之中做出傑出貢獻，公共衛生也十分依賴於專業人士。因此必須重新大力建設地方公衛系統。

蒙特瑞縣公衛部門主任何塞莎（Els Jimenez）表示，儘管州府在去年有760億元的預算盈餘，卻不投資在地方公衛之上，不可接受。她指出，加州地方公衛的投資長期不足。由於過去數十年來對地方公衛的資金的削減，包括減少工作人員、減少預防長期疾病、縮減地方實驗室的規模，都使得新冠疫情不成比例的傷害到有色人種社區。

聖地牙哥的魯卡哥（Augustin Rucobo） 是傳染病防治護士，他表示，新冠之前，地方衛生部門就面臨人手不足造成的窘境。「護士疲於奔命以致最終辭職。」在新冠之中，不得不招募更多的新人去訓練。如果不增加對地方公衛投入，中醫護人員哀求個人防護裝備（PPE）的現象就會重現。

州縣衛生部門聯合會執行委員季斌斯（Michelle Gibbond）表示，地方公衛長期投入不足是不可接受的。她表示，在河濱縣，雖然人口持續增長，但是地方衛生資源的投入並沒有相應的增長。2億元的預算要求，是根據為每一個加州居民提供5元公衛資金所考慮的。她指出，州府提供給地方公衛的資金支持在減少。

紐森曾表示，在新的預算案中包括擴大加州醫療保險覆蓋面，以及對公立醫院投資3億元。同時，州府還將使用聯邦緊急新冠資金投資用以支持地方公衛事業。

對此公衛人士表示，聯邦政府的資金仍然不足以支持地方公衛需求，包括人員薪酬支付以及更新陳舊的數據系統。

潘君達以及季斌斯都指出，提供給公立醫院的資金，與投資在公衛並不是同一件事。季斌斯表示，縣衛生部門聯合會要求的是，透過預算從而為地方衛生部門招募更多的流行病學專家、建立新的公共實驗室以及更新陳舊的公共數據系統。