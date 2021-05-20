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屋崙警員：生命受威脅 民眾可持棍自衛還擊

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局目前加強了華埠的巡邏。（記者劉先進／攝影）
屋崙警局目前加強了華埠的巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠鄰里防罪委員會（NCPC）月會19日舉行。屋崙警員阿姆斯特德（Kim Armstead）表示，警局有專門的調查員調查仇恨犯罪。另外，在自己或他人生命安全受到威脅時，市民可用隨身攜帶的鐵棍、木棍或胡椒噴霧自衛還擊。

遇罪案莫捲入 第一優先報案

阿姆斯特德說，警局內有刑事調查部門專責刑事犯罪，還有專門調查員，負責處理仇恨犯罪案件。若市民目擊一場犯罪，最重要的是不要捲入，不希望市民因任何方式危及自身安全，關鍵是做一個好的目擊證人。若有人安全受到威脅，可致電911報警。若沒有迫在眉睫的危險或直接威脅，可撥打警局非緊急電話510-777-3333。在報警時，可從頭到尾描述嫌犯身上的各種細節，方便警局傳遞訊息。比如說，嫌疑人是否戴帽子，帽子顏色和形狀，是否棒球帽。嫌疑人的頭型大小、頭髮、眼睛顏色、膚色等。衣服也很重要，是否穿了夾克或T恤，是否穿了皮帶，有獨特的皮帶扣。下半身的著裝，是褲子或短褲。

一個關鍵描述是，穿了什麼鞋子，是否運動鞋，是否為某品牌等。因為有的嫌疑人很狡猾，犯罪後會脫下外套，換一件襯衫，但卻難以換鞋子，所以鞋子特徵很關鍵。另外，嫌疑人是否有獨特紋身，穿戴任何珠寶首飾，手錶顏色，特別的走路姿勢，是否戴眼鏡，有小鬍子，是否攜帶槍械，都要描述清楚。若嫌疑人駕車逃跑，也要和警員說清楚逃離方向、車牌等訊息。阿姆斯特德表示，市民不一定要立即報告某個事件，有可能改變主意，但原則上，報告的越早，越有助於警局跟進處理。

撥打911時 詳述嫌犯特徵

如果遇到有人毆打襲擊老人，現場情況緊急，是否該出手相助？阿姆斯特德說，這要看情況而定。「我知道很多人第一直覺是衝過去幫忙。但首先是撥打911，描述嫌疑人特徵，以便警員快速趕到。市民可以自己評估下一步的行動，關鍵是要保護自身安全。有時自己捲入襲擊事件，不一定是最好的做法。」

阿姆斯特德表示，市民害怕外出安全，可以攜帶木棍、鐵棍或胡椒噴霧等物品自衛，某些武器需要證件的，也要確保持有證件。市民可以先言語警告，要求嫌疑人停手。若對方不停止，在市民自身或他人生命安全受到威脅時，才能使用棍子等武器還擊。「要審慎的使用武器。確保使用時是為了保護自己，或別人的生命。」

阿姆斯特德建議華人朋友，外出盡量結伴而行，攜帶哨子、警報器等能製造噪音的物品，緊急時刻能嚇跑嫌犯，引起周邊人注意。如晚上一定要外出，儘量呆在光線充足的地方，注意周邊環境。如果攜帶背包，可以用長帶子穿過背在身上，避免劫匪快速搶走得手。

屋崙警員阿姆斯特德表示，在自己或他人生命安全受到威脅時，市民可用隨身攜帶的鐵棍、...
屋崙警員阿姆斯特德表示，在自己或他人生命安全受到威脅時，市民可用隨身攜帶的鐵棍、木棍或胡椒噴霧自衛還擊。（記者劉先進／翻攝）

屋崙 仇恨犯罪 華埠

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