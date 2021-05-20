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金山華埠女商戶遭竊嫌報復噴胡椒水 未成年嫌犯被逮

記者李晗 / 舊金山報導
陳姓女商戶遭到噴胡椒噴霧之後，送醫救治。（受訪者提供）
陳姓女商戶遭到噴胡椒噴霧之後，送醫救治。（受訪者提供）

舊金山華埠一名女性商戶，上周疑遭盜竊嫌犯報復襲擊，引起華埠社區討論。舊金山警方公佈最新情況，已經逮捕了涉案的16歲未成年嫌犯。

因為嫌犯盛傳是華埠公屋「平園」的居民，同時又被指是非裔青少年「慣犯」，因此觸動社區敏感神經。該名陳姓商戶Fanly Chen，在案發之後無懼報復，接受多家傳媒訪問，希望外界注意華埠的治安以及商戶經營的困難。她也直指，自己多次見過嫌犯偷竊，希望華埠商戶團結起來，不再縱容小偷小摸的行為。

案發在5月15日周六。陳姓女商戶在12時左右因為阻止盜竊嫌犯拿走東西，而被打傷眼角。當時也有遊客參與阻止，也被襲擊。大約下午5時的時候，嫌犯再度現身，疑似為了報復，朝陳姓商戶噴了胡椒噴霧。隨後陳姓女商戶被送往醫院救治。

陳姓女商戶也拍下了嫌犯的照片，同時英文電視台也播出了當時店內噴胡椒噴霧的情景。5月19日，警方公佈，在多個線索和證據之下，確認了嫌犯就是華埠的居民，但是並未明確說明是否是公屋居民。

警方描述，警員來到了16歲的嫌犯家中，和嫌犯以及嫌犯的父母見了面，將他逮捕。嫌犯被送往青少年司法中心收押，涉及罪名包括搶劫，使用腐蝕性化學品攻擊，襲擊，偷竊等。因為嫌犯是未成年人，所以警方未公佈姓名等更多個人信息。

據悉，華埠商戶團體也將在本周五召開記者會，陳姓女商戶預計會出席，介紹事件經過。因為嫌犯被指是華埠公屋的居民，據信商戶團體也會就此向相關管理部門發出「聯名信」。

嫌犯偷竊時商戶所拍照片。（受訪者提供）
嫌犯偷竊時商戶所拍照片。（受訪者提供）

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