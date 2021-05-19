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乘客吸毒暴走 飛金山班機被迫中途降落

編譯組╱綜合18日電
紐約飛往舊金山的Jetbule航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)
紐約飛往舊金山的Jetbule航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

上周日(16日)一架從紐約飛往舊金山的JetBlue航空航班中途改道至明尼阿波利斯降落。原因是一名不守規矩的乘客據說吸食了一種白色物質，並碰觸了機上至少一名女性。

JetBlue航空在一份聲明中證實，當一名乘客 「開始對機組人員和其他顧客有不正常及攻擊性行為時，該航班在明尼阿波利斯改道」。

目擊者：鬧事男子大喊種族主義口號

曾有報導稱，這名男子拒絕戴口罩。但JetBlue航空公司發言人說，航班改道是由於他的總體不守規矩的行為，而不是因為沒有遵守口罩規定。

JetBlue航空沒有提供有關該乘客行為的更多細節。但目擊者透露，他有一個裝滿白色物質的袋子，並用威脅刺傷別的乘客、觸摸他人和大喊種族主義口號等行動來騷擾乘客。

男子涉毒 下飛機就被警方逮捕

明尼蘇達州大都會機場委員會發言人萊亞（Jeff Lea）說：「被指製造騷亂的那名男子被帶下飛機，並因持有毒品被警方逮捕」。萊亞說，聯邦調查局也正在對這一事件進行調查。

警方報告描述，嫌犯是來自紐約的42歲男子。915航班在從紐約甘迺迪國際機場飛往舊金山國際機場的途中，於下午4時40分在明尼阿波利斯-聖保羅國際機場意外降落。在肇事乘客被帶走後，航班繼續飛往舊金山。

JetBlue航空在一份聲明中說：「安全是JetBlue航空的第一要著，感謝機組成員在這次事件中的反應和客戶的耐心」。

機場 紐約 舊金山

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