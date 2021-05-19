金山聖他克拉拉縣口罩禁令 6月15日才解除

聖縣政府表示，將與加州口罩令保持一致。(本報檔案照)

加州 衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）日昨表示，加州將不會遵循聯邦CDC的新口罩 政策，而是會保持原先的計劃。即直到6月15日才解除口罩禁令。聖他克拉拉縣政府18日表示，將會遵循州府對於口罩令的相關規定。聖縣政府仍然希望民眾能夠保持社交距離。

聖他克拉拉縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)表示，雖然CDC於日前發布了新的口罩政策，但是由於仍然有許多民眾民眾尚未接種疫苗 疫苗，因此保持口罩佩戴依然重要。

此前，會員人數超過10萬的加州護士協會也公開對CDC的決定表示反對，護士協會認為，CDC新的口罩政策將對前線的醫護以及少數族裔社區造成嚴重的損害。

柯迪表示，聯邦CDC的新口罩與加州政府持續到6月15日的口罩令並不矛盾。她指出，CDC的口罩政策是基於科學研究做出的個人佩戴口罩的指引，即完全接種新冠疫苗的民眾，感染新冠的風險很低。「這表明疫苗的安全有效，因為疫苗將保證民眾免於受到新冠的侵害」。

柯迪說，加州政府口罩政策將給予尚未接種疫苗的民眾相關的保護，同時給予企業以及相關社區充足的時間去應對相關政策的變化。她呼籲，尚未接種疫苗的聖縣居民應利用縣府提供的多種接種點措施，完成疫苗接種。

聖他克拉拉縣縣府律師威廉斯（James R. Williams）表示，商家可以自行決定是否要求員工進行疫苗接種。同時他強調，縣府會提供相關資源去幫助企業進行重新實地（On Site）工作的相關措施。

加州政府目前的口罩政策仍然是，完全接種疫苗的人士可在室外非群聚活動時免於佩戴口罩。對於一切的室內活動，除非會面的人士都已接種疫苗，否則全部室內活動仍須配戴口罩。此外，在公共交通和學校有關的室內外場合，無論是否接種疫苗，依然需要配戴口罩。