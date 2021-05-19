我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

金山聖他克拉拉縣口罩禁令 6月15日才解除

記者陳程威／聖荷西報導
聖縣政府表示，將與加州口罩令保持一致。(本報檔案照)
聖縣政府表示，將與加州口罩令保持一致。(本報檔案照)

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）日昨表示，加州將不會遵循聯邦CDC的新口罩政策，而是會保持原先的計劃。即直到6月15日才解除口罩禁令。聖他克拉拉縣政府18日表示，將會遵循州府對於口罩令的相關規定。聖縣政府仍然希望民眾能夠保持社交距離。

聖他克拉拉縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)表示，雖然CDC於日前發布了新的口罩政策，但是由於仍然有許多民眾民眾尚未接種疫苗疫苗，因此保持口罩佩戴依然重要。

此前，會員人數超過10萬的加州護士協會也公開對CDC的決定表示反對，護士協會認為，CDC新的口罩政策將對前線的醫護以及少數族裔社區造成嚴重的損害。

柯迪表示，聯邦CDC的新口罩與加州政府持續到6月15日的口罩令並不矛盾。她指出，CDC的口罩政策是基於科學研究做出的個人佩戴口罩的指引，即完全接種新冠疫苗的民眾，感染新冠的風險很低。「這表明疫苗的安全有效，因為疫苗將保證民眾免於受到新冠的侵害」。

柯迪說，加州政府口罩政策將給予尚未接種疫苗的民眾相關的保護，同時給予企業以及相關社區充足的時間去應對相關政策的變化。她呼籲，尚未接種疫苗的聖縣居民應利用縣府提供的多種接種點措施，完成疫苗接種。

聖他克拉拉縣縣府律師威廉斯（James R. Williams）表示，商家可以自行決定是否要求員工進行疫苗接種。同時他強調，縣府會提供相關資源去幫助企業進行重新實地（On Site）工作的相關措施。

加州政府目前的口罩政策仍然是，完全接種疫苗的人士可在室外非群聚活動時免於佩戴口罩。對於一切的室內活動，除非會面的人士都已接種疫苗，否則全部室內活動仍須配戴口罩。此外，在公共交通和學校有關的室內外場合，無論是否接種疫苗，依然需要配戴口罩。

口罩 疫苗 加州

上一則

台灣疫情轉嚴 教授張智北隔海分析給建議

下一則

打擊非法飆車 屋崙警拖走24車

延伸閱讀

金山聖他克拉拉縣首度黃色層級 居家工作令解除

金山聖他克拉拉縣首度黃色層級 居家工作令解除
德州祭出罰款 公務機關21日起不得強制戴口罩

德州祭出罰款 公務機關21日起不得強制戴口罩

德州祭出罰款 公務機關21日起不得強制戴口罩

德州祭出罰款 公務機關21日起不得強制戴口罩
台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨

台灣訂購莫德納疫苗 6月初可分批到貨
中批美搶購全球四分之一疫苗 上億劑還閒置在倉庫

中批美搶購全球四分之一疫苗 上億劑還閒置在倉庫

熱門新聞

佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
美元。（路透）

擁多少錢才算富人？金山灣區標準 年淨資產380萬元

2021-05-13 00:43
案發在38路公交車上。（受訪者提供）

公車上被非裔男掌摑 華女鼻青流血

2021-05-12 02:32
25歲男子夏爾瑪因坐在無人駕駛Tesla汽車後座過海灣大橋，日前被捕。(圖取自YouTube)

狂男坐無人駕駛Tesla後座 招搖過橋 遭檢舉後被捕

2021-05-13 18:21
80歲亞裔老人被推倒在地搶劫，劫匪還猛搧耳光。（視頻截圖）

東灣亞裔80歲老翁遇劫匪 遭推倒搧耳光

2021-05-12 14:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」