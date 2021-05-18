勇士要勝湖人 3關鍵守住附加賽

柯瑞的三分能力讓對手很忌憚。如何給他製造機會投射，是戰勝湖人的關鍵。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 16日113比101戰勝孟菲斯灰熊，坐穩西區第八。稍晚時候拓荒者輕取金塊坐穩第六挺進季後賽，湖人 掉到第七。勇士確定在19日附加賽客場對陣湖人。勝者將首先晉級西區季後賽，迎戰鳳凰城太陽。勇士要戰勝湖人，有三個關鍵點，柯瑞 發揮，全隊投好三分，盡量防守鎖住湖人進攻核心詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）。

去年開賽前湯普森遭遇跟腱撕裂，賽季報銷。勇士頗多曲折，數次大比分狂輸比賽。但依靠柯瑞等人強勢發揮和格林及全隊扎實的防守，勇士戰績逐漸站穩腳跟。16日比賽他拿到46分，36次投籃次數和22次三分出手，均刷新生涯最高。他的例行賽總得分為2015分，生涯第二次榮膺NBA得分王。也是NBA歷史上第一位在63場比賽拿到2000分的球員。

柯瑞本賽季榮膺得分王。（記者劉先進／攝影）

進攻端 確保柯瑞破包夾發揮

勇士要打贏湖人，從進攻上看，首先是盡量確保柯瑞發揮。面對柯瑞聯盟獨一檔的進攻能力，幾乎所有球隊都會包夾他。勇士一般喜歡讓中鋒魯尼或格林提上去擋拆，讓柯瑞面對對手大個子，以錯位進攻。湖人百回合防守效率106.9分，並列聯盟第一。當面對柯瑞擋拆時，大概率會選擇讓德拉蒙德(Andre Drummond)或戴維斯上前包夾。柯瑞要破除雙人包夾，方法無外乎幾個，一是在快攻或陣地戰中沒等湖人防守落好位，就快速投射，不給包夾機會。或利用包夾的空隙突破投籃或上籃。又或，傳球給格林，再利用格林的第二次擋拆或隊友掩護，跑到底角位置投射。總之，在形成嚴密包夾前創造空間投射。難怪教頭柯爾表示，柯瑞的投籃次數還不夠多，球隊需要讓他在下一場比賽中更有侵略性。

從數據上看，雖然勇士缺少湯普森，但依然是偏愛三分的球隊。賽季三分出手和三分命中數均排在前五。得益於柯瑞的有球無球能力，勇士在面對包夾時，可以利用柯瑞和格林等人的快速傳球，給其他隊友創造投射機會，尤其是空位三分機會。比如，格林在中線接球發牌，給其他底角射手投籃。又或，讓近期手感回暖的另一後衛普爾（Jordan Poole）給柯瑞擋拆，柯瑞包夾後再傳給普爾投籃。隊友獲得機會後，要果斷投射，給柯瑞減輕進攻壓力。

勇士防守的重點之一，就是湖人王牌詹姆斯。（記者劉先進／攝影）

防守端 鎖住詹姆斯和戴維斯

最後，在防守端，勇士需重點鎖住湖人的詹姆斯和戴維斯。勇士目前的防守效率排聯盟第五。核心是利用格林能從一號位防到五號位的能力，以及其他人良好的換防準備。詹姆斯剛剛傷愈復出，考慮到他是湖人的進攻軸心，勇士可以多讓他單挑、避免他帶動隊友。面對戴維斯時，主防極可能是格林。他的防守策略也一如既往，多給戴維斯身體接觸，逼迫他投出高難度投籃。同時在合適的時候包夾，考驗他並不出彩的傳球能力。因為湖人三分球出手數和命中率都在倒數10名，勇士再選擇輪轉換防其他空位射手。

16日的比賽後，同在阿克倫(Akron)一家醫院出生、拿過四次MVP的詹姆斯也大讚柯瑞，「他是本賽季MVP。勇士也有總冠軍的DNA。每個人在討論球隊時，都將柯瑞排除在外。人們都認為，湯普森受傷，柯瑞能否帶領球隊？他給球隊的貢獻不止於此。」兩個MVP正面碰撞，為季後賽入場券殊死搏鬥，且看兩人如何鬥法。