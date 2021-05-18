屋崙警局獲6.59億預算 78%民眾盼增加警力

圖為屋崙警局在華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 市長薛麗比（Libby Schaaf）前不久發布了2021到2023年兩個財年預算 草案，名為「公正復甦預算」（Just Recovery Budget），總額38.5億。其中約18%、6.59億用於警局，比前幾年的支出份額略小。

考慮到預算案中的警局加班費用，其開支實際上有所增加。市府聲明中表示，調查顯示，78%的人希望有和以往相同或更多的警員在附近巡邏並回應911電話。意思是說，預算案回應民眾需求。

本報記者在華埠 多次採訪也發現，不少居民和商戶都希望增加華埠警員巡邏。春節前，屋崙華埠巡警因預算減少撤銷，華埠兩周內一度出現20起搶劫，包括一系列攻擊亞裔的事件。隨著巡警回歸，義工巡邏，治安又逐漸趨於穩定。市議會將舉行一系列的公開會議討論預算案，在6月30日之前批准最終預算案。

屋崙市議員勵琪此前舉行的預算座談會上，不少華埠居民希望增強警力巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

戰略性保留警局核心服務

市府表示，預算投資於屋崙目前最緊迫的需求：遊民和住房，公共安全、街道和長期財政健康。比如，撥款4100萬防止無家可歸，提供臨時住所等。通過州和聯邦基金以及預期的發展商影響費，撥出3200萬，保護和建造更多可負擔房。

預算的制定始於一項代表屋崙成年人口多樣性的統計學上有效的社區調查。調查發現，50%的人將遊民或住房成本列為他們希望在城市預算中優先考慮的首要問題。對警員經費的看法則很複雜，雖然23%的人將削減警員服務列為解決預算短缺的8個選項中的第一選擇，但78%的人希望有相同或更多的警員在附近巡邏並回應911電話。一個達成共識的領域是，58%的人認為警局的優選事項，不必再對患有精神疾病的人的非暴力情況作出反應。

市府說，預算戰略性地保留了警察局的核心服務，同時在符合社區對警員反應和服務的歷史需求的水準上準確地編制了支出預算。警局的預算占18%，比過去低。具體來說，2021到2022年警局預算為3.25億，次年為3.34億，兩年總計6.59億。

警員加班費多 預算缺口不小

根據市審計師的建議，屋崙將糾正過去警員加班費預算不足的做法，準確提供資金維持服務所需的支出。去年約有1900萬的加班費沒有列入預算。

2019年的一份城市審計報告認為，在過去的四個財政年度中，警局平均有近3000萬的加班費用，建議屋崙仍然需要採取重大措施，更好地管理加班，並提高加班費用的真實透明度。

屋崙去年12月一度面臨6200萬的預算缺口，部分是警員加班費過多。好在屋崙從聯邦經濟刺激法案中獲得撥款1.92億。屋崙本財政年度使用了其中的5850萬彌補預算赤字。薛麗比的預算案預留了剩餘的1.335億，以彌補預計的2.74億預算缺口。

屋崙還希望在警局內設立一個新的信任分隊，包括為華埠和Fruitvale提供聯絡警員。華埠聯絡警員符美已經回歸。

預算還將在兩年內支付六所警員學院的費用，每所學院再招收32名警官，考慮到退休和離職的人員，警官人數維持和以往大致相同。警局目前有709名警員，還有90個警員缺口。屋崙警局每天的求救電話時2000個。有說法認為，正因為人手不足，才導致加班多。