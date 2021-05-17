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加州縣市 灣區接種率最高 住院率最低

編譯組╱16日電
灣區各縣居民接種疫苗比率為全加州最高。(Getty Images)
灣區各縣居民接種疫苗比率為全加州最高。(Getty Images)

觀察目前加州所有醫院情況，可發現一個簡單清楚的事實：接種新冠疫苗比率愈高，民眾罹患新冠肺炎比率愈低。有關這種情況，全加州沒有一個地方比灣區更為明顯。灣區各縣居民接種疫苗比率為全加州最高者，罹患新冠肺炎住院率也同時為全加州最低。

柏克萊加大傳染病學專家史瓦茲伯格 (John Swartzberg) 說，有關民眾罹患新冠肺炎住院率問題，眾所周知，疫苗是決定性因素。

灣區馬連縣 (Marin County) 80%合格居民都至少已接種一次疫苗，接種率為全加州最高。相對而言，整個加州只有59%合格居民至少接種一次疫苗。灣區各縣除了邊緣地帶的蒙特瑞縣與蘇拉諾縣 (Solano County)外，其他各縣至少都有65%合格居民已接種過一次疫苗。

在高比率人口接種疫苗有利情況下，灣區新冠病患住院人數達到最低點，13日當天灣區新冠病患住院人數只有317人，比起高峰期元月7日新冠病患住院總數2448人，大幅下落87%。

相對而言，接種疫苗率低的縣如宇巴縣 (Yuba County) 或史丹尼斯勞斯縣 (Stanislaus County)，新冠病患住院人數比灣區高出一倍以上。

南灣聖他克拉拉谷醫學中心 (Santa Clara Valley Medical Center) 新冠病患住院人數已戲劇性的下跌。新住院的新冠病患絕大多數都是沒有接種疫苗者。中心醫師克里佛 . 王 (Clifford Wang) 說，接種疫苗的確造成非常明顯的差異。

王醫師說，他也看過有些只有接種過一次疫苗民眾仍然感染病毒，可是這些病患一般無須住院。

史丹福醫學中心的護理主管比提 (Dale Beatty) 也認為，接種疫苗對整個疫情發展產生重大衝擊。

灣區與南加州都會區民眾接種疫苗比例高。北加州鄉村地區接種率則為全加州接種率最低的區域之一，中谷地區與沙加緬度地帶接種率居中。比方說，灣區聖他克魯茲縣合格接種疫苗居民中，超過70%民眾已至少接種一次疫苗。平均住院率每10萬人中只有0.73人。加州北部與俄勒岡交界處的錫斯基尤縣 (Siskiyou County) 合格接種疫苗民眾中，至少接種一次疫苗比率不到42%，平均住院率每10萬人中高達19.18人。

許多灣區民眾在疫苗大量供給之前，即強烈表示有意欲接種新冠疫苗。加州其他地區仍有許多人不願打這一針，主要因素很多。包括政治性因素、對疫苗安全性過於緊張，有的人甚至認為所謂新冠疫苗不過是一個騙局。

史丹尼斯勞斯州立大學 (CSU Stanislaus)護理學院保健系主任裴里阿-雷恩 (Michelle Perea-Ryan) 說：「許多史丹尼斯勞斯縣民眾對疫苗持保留態度，對接種疫苗不甚熱衷，這可能是上述種種因素所湊成的。

疫苗 加州 灣區

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