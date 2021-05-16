佛利蒙集會反仇恨 灣區華裔：對美忠誠度不該受質疑

佛利蒙當地民選官員呼籲民眾團結一致抗擊仇恨。（記者陳程威/攝影）

自新冠疫情爆發以來，針對亞裔 的仇視攻擊事件頻發。在這之中，亞裔女性與長者遭受攻擊的事件更是令人憤慨。根據「Stop AAPI Hate」發布的最新報告顯示，僅在今年3月份，就收到了約6600多宗的仇恨犯罪的自主報告，在這之中，有三分之二的受害人是女性，同時有40%的報告案例發生在加州 ；長期在社區推動政治參與的亞太裔公共事務聯盟（APAPA）於15日聯合美國多個城市，20個場所聯合舉辦「團結反對仇恨集會」（Unity Against Hate Rally)，其中南灣在佛利蒙舉行的反仇亞集會就吸引了過百民眾，南灣諸多的政界領袖以及多個亞裔社區團體參與。

APAPA灣區主席王彥邦（Albert Wang）就表示，APAPA在全美各地的多個城市同時舉行反仇亞集會，就是希望能夠在這個針對亞裔受到攻擊的時候，號召社區團結起來。他表示，早在1880年的時候，亞裔就占加州人口總數的10%；隨後通過了「排華法案」限制華人 移民，直至上世紀的移民改革法案通過時，亞裔的人口才再一次增長。他表示，在今日的佛利蒙，亞裔已經是人數最大的族裔。於此同時各行各業仍然需要更多的亞裔領袖，從而為亞裔發聲。「我們必須確保日裔集中營的事件不會再次發生，我們（對這個國家）的忠誠度不應該受質疑。」

佛利蒙市長高敘加表示，在如此艱鉅的時刻，整個社區必須要聯合起來發出聲音，「每一個人都值得擁有安全的生活的權力。」她譴責所有針對亞裔，特別是女性與長者的暴力攻擊。「亞裔社區的聲音必須要被聽到。」

華裔州眾議員李天明（Alex Lee）也於現場發言表示，從歷史上來說，亞裔從未沉默，只是亞裔的聲音一直被忽略。他表示，亞裔不管是第幾代移民，是當初對於「美國夢」中自由與平等的追求讓亞裔選擇了美國。「我們的祖輩努力奉獻甚至作出犧牲，就是希望能夠在一切的苦難與奮鬥之後能夠擁有公平的生活。」李天明表示，將會在州議會持續推動保護亞裔權益的立法。此前州議會的亞太裔立法黨團（APILC）黨團就要求州政府撥款2億元用以打擊仇恨犯罪。

此外，包括聯邦眾議員羅康納的代表、州參議員威孚斯（Bob Wieckowski）、佛利蒙副市長邵陽、市議員黃潔宜（Teresa Keng）、阿拉米達縣議員郝博特（David Haubert）等民選官員也都參與了此次活動。北加州中文學校聯合會、南灣台灣同鄉會、南灣華人會館、華人特殊兒童之友會、矽谷扶輪社等灣區華人社團參與並現場聲援此次集會。此次佛利蒙的集會除了華裔之外，也有包括錫克政治聯盟等眾多印度裔社團的參與。APAPA灣區總監尹集憲就表示，希望能夠通過更多此類活動，更好地反映出佛利蒙多元包容的族裔文化環境。