史丹福研討會：疫情彰顯社會不平等

史丹福亞洲健康與研究中心舉行第二屆新冠論壇。（記者陳程威／翻攝）

新冠疫情 影響全球已經超過一年多，隨著疫苗施打的推進，美國 彷彿看到了結束疫情的希望。史丹福大學 亞洲健康與研究中心於14日舉行了第二屆全球新冠研討會，與全球各地的公共衛生官員、研究人員和醫生探討新冠疫情。聖他克拉拉縣公共衛生主任柯迪（Sara Cody）也參與了此次活動。

柯迪表示，從全球以及聖縣的經驗來看，民眾對於地方政府的信任非常關鍵，同時必須要通過跟社區領袖的合作以及支持來抗擊疫情。「我們的社區領袖最知道社區需要什麼。」但柯迪同時也指出，跟世界上其他國家相比，美國在對民眾進行居家隔離時並沒有提供足夠的支援措施。

史丹福大學數據科學家尚克（Nigam Shah）表示，對於數據基礎設施的投資不足是美國疫情初期時的一個特徵。他表示，在去年3月跟聖他克拉拉縣索取數據時，竟然發現聖縣的許多數據都缺失。尚克表示，在此之後，史丹福的數據中心便與聖縣的公衛部門展開合作，從而快速推進數據基礎的更新。他也認為，在疫情期間包括科技業與公衛部門的合作十分重要，但是由於不同領域之間仍然存在有諸多認知以及專業的要求，因此如何在疫情之後推進科技業與公衛部門展開聯合行動，對於應對將來的公衛危機極為重要。

史丹福大學的金教授（Gloria Kim）就表示，由於疫情在全球各地處於不同階段，因此不同地區對於疫情的應對就可以被廣泛的借鑒。她同時也表示，雖然全球化的視野與參考極為重要，但是在應對時，仍然需要更多注重當地文化以及不同群體的意見。

衛拉克教授（David Rehkopf ）則表示，疫情反映出了社會上已經存在已久的根深蒂固的不平等，在疫情期間，關於不同族群受到疫情影響的程度受到社會的廣泛關注。他表示，包括亞太裔在內的少數族裔受到不成比例的影響。因而，如何在疫情中與疫情後重建社會，信任是關鍵。

疫苗研發專家薩克（Upinder Singh）就表示，疫情反映出了跨國界的科學家們快速動員的能力。她表示，儘管科學界在過去一年中取得巨大的成就，但是仍然需要持續投入資源才能在將來更好的應對新的公衛危機。她同時表示，科學界也要學會如何更好的去跟公眾進行溝通，從而避免陰謀論以及虛假信息的擴散。

Rona Hua則表示，疫情期間民眾的心理健康議題以及對於新冠長期存在的事實仍然需要社會的重視。她表示，疫情對於年輕人以及感染病毒後所存在的後遺症都有著長期的影響，她也表示，疫情不成比例的影響到了無家可歸者等社會弱勢群體。