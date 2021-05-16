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金山奧克蘭華埠反仇亞遊行 州總檢長：攜手執法部門 打擊仇恨暴力

記者劉先進／屋崙報導
大批民眾參與反仇亞聚會遊行。（記者劉先進／攝影）
大批民眾參與反仇亞聚會遊行。（記者劉先進／攝影）

屋崙(奧克蘭)華埠商會、亞太公共事務聯盟（APAPA）、美亞地產協會（AREAA）等組織15日在屋崙華埠舉行大型反對仇恨亞裔集會和遊行，紀念5月的亞裔傳統月。加州、阿拉米達縣和屋崙市各級民選官員，各族裔社區機構均有參加。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）說，有太多的仇恨犯罪沒有被指認或調查，州總檢長辦公室、州司法廳正在與當地執法部門合作，以確保能夠正確識別和調查，打擊仇恨暴力。

影星吳彥祖參加反仇亞聚會遊行，並帶領大家吹響哨子。（記者劉先進／攝影）
影星吳彥祖參加反仇亞聚會遊行，並帶領大家吹響哨子。（記者劉先進／攝影）

★吳彥祖：齊心協力反仇亞

華裔影星吳彥祖（Daniel Wu）說，他參與類似活動，不是因為他是誰，而是因為他來自屋崙，在屋崙長大、上高中。大家可以做得更好。「在過去幾年中滋生的仇恨，已經傳播到了街道的層次上，我們現在看到這種仇恨，必須站出來反對。解決方案不是短期的，任重而道遠，很高興看到社區如此團結在一起。我們需要繼續前進，齊心協力，反對仇恨和種族主義。」

影星吳彥祖參加反仇亞聚會遊行。（記者劉先進／攝影）
影星吳彥祖參加反仇亞聚會遊行。（記者劉先進／攝影）
華裔影星吳彥祖參與反對仇亞的遊行。（記者劉先進／攝影）
華裔影星吳彥祖參與反對仇亞的遊行。（記者劉先進／攝影）

他還帶領所有參與者一起吹響哨子，寓意合力反對仇恨。

屋崙華埠商會主席陳錫澎，回憶小時候被英國學生欺負的經歷。呼籲大家站出來反對仇恨和...
屋崙華埠商會主席陳錫澎，回憶小時候被英國學生欺負的經歷。呼籲大家站出來反對仇恨和歧視。（記者劉先進／攝影）

★陳錫澎：雖受害仍站出來

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，雖然他被仇恨犯罪攻擊，是個受害者，但還是要站出來，和所有人齊心協力，為反擊仇恨提供幫助，和種族主義作鬥爭。他回憶，還是小孩時，在香港讀小學。那時的華人在香港，類似二等公民。一天放學，他看到一個中國小孩被幾個英國孩子欺負。於是跑過去說，別打，住手。幾個英國孩子開始將他推倒在地，一頓狠揍。他原以為圍觀的50到100人，會出手幫忙。但沒有，這幫人反而嘲笑他愚蠢。「儘管一次次被打倒，我還是不想倒下去，堅決站起來。我的白色校服那天被血染成了紅色，回到家，媽媽甚至都認不出來我。那一天，我是唯一站出來的人。但在今天，很多人家人、朋友、市、縣和州的民選官員，很多素不相識的人都站了出來，反擊仇恨犯罪。」

陳錫澎呼籲，團結對抗仇恨犯罪，支持小商業發展，投票做出改變。

屋崙市長薛麗比說，屋崙會一直堅持下去，堅持用愛來領導，用和平來團結，對抗仇恨。（...
屋崙市長薛麗比說，屋崙會一直堅持下去，堅持用愛來領導，用和平來團結，對抗仇恨。（記者劉先進／攝影）

屋崙市長薛麗比說，在陳錫澎被襲擊後，她馬上電話問候，兩人在聊天時都在哭泣，「一個充滿愛心、在這個城市裡為團結而站出來的人，自己卻成為仇恨犯罪的受害者。他沒有沉浸在自己的創傷和痛苦中，反過來問我，能否參加今天的聚會。」她表示，長久以來，屋崙一直是反仇恨的中心，以對抗包括來自政府最高層的仇恨。屋崙會一直堅持下去，堅持用愛來領導，用和平來團結，與仇恨作鬥爭。

州總檢長邦塔表示，將和地方機構合作，打擊仇恨犯罪。（記者劉先進／攝影）
州總檢長邦塔表示，將和地方機構合作，打擊仇恨犯罪。（記者劉先進／攝影）

★邦塔：仇視亞裔不可接受

州檢察長邦塔說，亞裔社區處於緊急的危機狀態，成員被罵、被吐口水，甚至被打和謀殺。這決不可接受，必須採取行動反擊。各族裔團結起來，並肩作戰，反抗仇恨亞裔，這不僅是亞裔社區的問題，而是因為在加州和美國歷史上，有如此多的社區遭受仇恨的刺痛。州總檢長辦公室、州司法廳正在採取行動。有太多的仇恨犯罪沒有被指認或調查，加州正在與當地執法部門合作，以確保能夠正確識別和調查。「我們還與當地執法部門、社區合作，建立信任，使受害者和證人能夠自如地站出來，報告仇恨犯罪，因為他們知道會有行動。我之前宣佈本周開始在州司法廳內設立種族正義局，以便反擊仇恨暴力。」

不少小朋友也參加屋崙的反仇亞聚會遊行。（記者劉先進／攝影）
不少小朋友也參加屋崙的反仇亞聚會遊行。（記者劉先進／攝影）
大批民眾參與反仇亞聚會遊行。（記者劉先進／攝影）
大批民眾參與反仇亞聚會遊行。（記者劉先進／攝影）

州主計長余淑婷(Betty Yee)，屋崙市議員盛滔（Sheng Thao），卡爾布（Dan Kalb），阿拉米達縣議員陳煥瑛，麥利（Nate Miley），阿拉米達市長阿什克拉夫特（Marilyn Ezzy Ashcraft），聖利安住市長卡特（Pauline Russo Cutter），屋崙華埠義工巡邏隊等參加活動。現場，數個宗教團體還為仇恨犯罪和疫情中的受害者祈禱。

大批民眾參與反仇亞聚會遊行。（記者劉先進／攝影）
大批民眾參與反仇亞聚會遊行。（記者劉先進／攝影）

屋崙 仇恨犯罪 亞裔

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金山奧克蘭東灣台山同鄉會社安隊 集會反歧視

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